Son Mühür - Forbes’in verilerine göre, ABD’li milyarder Elon Musk, serveti 600 milyar doları geçerek tarihte bu sınırı aşan ilk kişi oldu.

Bu gelişme, Musk’ın şirketi SpaceX’in 800 milyar dolarlık değerlemeyle halka arz edilebileceğine dair haberlerin ardından yaşandı. Ekim ayında net serveti 500 milyar doları aşan ilk kişi olan Musk, gelecek yıl halka arz hazırlıkları yapan SpaceX’te yaklaşık yüzde 42 paya sahip. Forbes verilerine göre, SpaceX’in bu değerlemesi Musk’ın servetini 168 milyar dolar artırarak pazartesi günü yaklaşık 677 milyar dolara çıkardı.

Yüzde 13 arttı

Musk’ın serveti, elektrikli araç üreticisi Tesla’daki yaklaşık yüzde 12’lik hissesiyle de destekleniyor. Satışların yavaşlamasına rağmen Tesla hisseleri, bu yıl şimdiye kadar yüzde 13 artış gösterdi. Pazartesi günü ise Musk’ın şirketin ön yolcu koltuğunda güvenlik görevlisi olmadan robotaksi testleri yaptığını açıklamasının ardından hisseler yaklaşık yüzde 4 yükseldi. Kasım ayında Tesla hissedarları, Musk için 1 trilyon dolarlık ücret paketini onayladı. Ayrıca, Musk’ın yapay zekâ girişimi xAI’nin, bir medya haberine göre 230 milyar dolarlık değerleme üzerinden 15 milyar dolarlık yeni sermaye artırımı için ileri düzey görüşmeler yürüttüğü ifade ediliyor.