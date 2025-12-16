Son Mühür / Osman Günden - İzmir Lokantacılar Odası'nda karşılıklı açıklamalar gündemi belirlemeye devam ediyor. Ocak ayındaki genel kurul öncesinde mevcut Başkan Doğan Kılıç'ın sert açıklamaları kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, odanın 20 yıl başkanlığını yapmış olan eski başkan Aykut Yenice hakkındaki açıklamaları ise vatandaşlar tarafından yakından takip edilmişti.

Doğan Kılıç açıklamasında, "Başkanlar, bu makamlara esnafa hizmet için gelir. Ne yazık ki, 20 yıl görev yapan Aykut Yenice'nin 16 yıl boyunca aidat ödemediğini tespit etmiş bulunuyoruz. Borçlarını her 5 yılda bir zaman aşımına uğratma yolunu seçen Yenice, tam 11 yıl boyunca aidat yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Biz, son 4 yıllık borç için derhal icra takibi başlattık; bir kez daha zaman aşımına uğratmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu, esnafımızın bize yüklediği bir vebaldir. Sadece Aykut Yenice'yi değil, o dönemde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerini de aidat borçlarından ötürü icraya vereceğimizi bildiriyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kılıç'ın açıklamalarına ve iddialarına Aykut Yenice'den yanıt gecikmedi.

"Tarihi parmak gösterir, omurga da yazar!"

Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıç'ın açıklamalarına yanıt veren Yenice, "Gerçeğin ateşi deryalarda bile söndürülemez. Ben gerçeklerle ortadayım. İddialarımın hepsi de gerçek ve belgeli. Tarihi parmak gösterir. Omurga da yazar. Hodri meydan! Var mısın gerçeklerle yüzleşmeye? Nerede, nasıl istiyorsan. Haydi! Çık karşıma!" ifadelerini kullandı.