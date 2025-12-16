Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Lokantacılar Odası, yaklaşan Ocak ayı genel kurulu öncesinde mevcut Başkan Doğan Kılıç'ın hem icra takibi hem de hukuki süreç başlatma açıklamalarıyla çalkalanıyor. Başkanlık adaylığını ve gelecek döneme ait vizyon projelerini duyuran Kılıç, ilk dönemini odayı mali açıdan toparlama süreci olarak nitelendirmişti. 2022'de borçlu devraldıklarını ifade eden Kılıç, "Geçtiğimiz dönem, mali yapıyı düzlüğe çıkarma ve odamıza yeni hizmet varlıkları kazandırma dönemi oldu," şeklinde konuştu.

20 yıllık eski başkana icra takibi

Doğan Kılıç, konuşmasında en dikkat çekici açıklamayı, odanın 20 yıl başkanlığını yapmış olan eski başkan Aykut Yenice hakkında yaptı. Kılıç, hiçbir makam sahibinin imkanları kullanarak ayrıcalık sağlamasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Başkanlar, bu makamlara esnafa hizmet için gelir. Ne yazık ki, 20 yıl görev yapan Aykut Yenice'nin 16 yıl boyunca aidat ödemediğini tespit etmiş bulunuyoruz. Borçlarını her 5 yılda bir zaman aşımına uğratma yolunu seçen Yenice, tam 11 yıl boyunca aidat yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Biz, son 4 yıllık borç için derhal icra takibi başlattık; bir kez daha zaman aşımına uğratmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu, esnafımızın bize yüklediği bir vebaldir. Sadece Aykut Yenice'yi değil, o dönemde görev yapan tüm yönetim kurulu üyelerini de aidat borçlarından ötürü icraya vereceğimizi bildiriyorum."

Kılıç ayrıca, evinin haksız ithamlarla fotoğraflanıp medyaya servis edilmesi nedeniyle eski başkan Yenice hakkında suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Lokantacılar için sıfır komisyonlu dijital platform geliyor

Lokantacı esnafını geleceğe taşıyacak vizyoner projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Başkan Kılıç, "Şimdi atılım ve büyüme zamanıdır. Türkiye'ye örnek teşkil edecek projeleri hayata geçirmek için hazırız," dedi. En çarpıcı projelerinden biri olarak, online yemek satış platformlarının yüksek komisyon ve ek maliyetlerinin esnafın sırtında büyük bir yük oluşturduğunu dile getirdi ve bu adaletsizliği bitireceklerini söyledi. Kılıç, gerek federasyonla iş birliği yaparak gerekse oda bünyesinde sıfır komisyonla hizmet verecek kendi online yemek sipariş sitelerini kuracaklarını açıkladı.

KDV mağduriyeti ve toplu tedarik merkezi çözümleri

Lokantacı esnafının uzun süredir devam eden KDV sorunsalına da değinen Kılıç, bu konunun çözülmesinin kırmızı çizgileri olduğunu belirtti: "Yemek üretiminde kullandığımız hammaddeleri yüzde 1 KDV ile alırken, hazırladığımız ürünü yüzde 10 KDV ile satmak zorunda kalıyoruz. Daha işin başında yüzde 9'luk bir kayıpla karşı karşıyayız. Bu durumu çözmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduk ve İzmir Milletvekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'dan güçlü destek aldık."

Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yaptıkları görüşmeler sonucunda, İzBB'nin desteğiyle lokantacı esnafına yönelik Toplu Alım Merkezi oluşturacaklarını duyurdu. Kılıç, "Yeni dönemde pirinçten ete, yağdan sebzeye kadar tüm hammaddeleri üyelerimize uygun fiyatlarla sunacağız. Altyapı hazırlıklarımız tamamlandı," ifadelerini kullandı. Kılıç, son olarak çağın gerekliliklerine uyum sağlamak amacıyla oda bünyesinde kurulacak sosyal medya biriminin, online satış sitesine destek olacağını ve talep eden üyelere ücretsiz sosyal medya uzmanlığı hizmeti sunacağını da sözlerine ekledi.

Üye hakkını korumak kırmızı çizgi

Herkese eşit muamele ettiklerini yineleyen Doğan Kılıç, odanın kimsenin şahsi kurumu olmadığını vurguladı. "Görevimizi yaparken adaletli davranma bilinciyle hareket ettik. Üyelerimiz, zor şartlarda işlerini yürütmeye ve yasal yükümlülüklerini, yani aidatlarını ödemeye gayret ediyorlar. Bu zorlu koşullarda bile aidatını ödeyen esnafın hakkını korumak, bizim en temel ve kırmızı çizgimizdir," diyerek kararlılığını ifade etti.