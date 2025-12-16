Olay, saat 03.30 sıralarında Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekânının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. (33) ile M.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Taksiye bindiği sırada silahlı çatışma çıktı

Tartışmanın ardından B.K.’nin bölgeden ayrılmak için bir ticari taksiye bindiği öğrenildi. Bu sırada taraflar arasında silahlı çatışma yaşandı. Açılan ateş sonucu taksi içerisinde bulunan B.K., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Silahlı çatışma sırasında olay yerinde bulunan Ö.Y. (39) ise ayağından vurularak yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. B.K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, silahlı çatışmayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.