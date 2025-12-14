Son Mühür- Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son tahminlere göre, Türkiye genelinde hava koşulları önemli bir dönüşüm sürecine giriyor. Mevcut sağanak ve kar yağışlarının ardından sıcaklıklar kademeli olarak artacak ve ülke genelinde "yazdan kalma" güneşli günler etkili olacak. İşte önümüzdeki günlere dair detaylı hava durumu beklentileri ve uyarılar.

Yağışlı hava kütlesi etkisini sürdürüyor

Ülkemizin kuzey, iç ve batı bölgeleri yer yer çok bulutlu bir seyir izlerken, özellikle Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi, Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı çevrelerinde yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu veya açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olması tahmin edilirken, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek bölgeleri ile Doğu Karadeniz'in iç kısımlarında karla karışık yağmur ve kar görüleceği bildirildi.

Önemli bir uyarı olarak, Doğu Karadeniz kıyılarındaki yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği belirtildi.

Sis ve pus uyarısı ile sıcaklıklar mevsim normallerinde

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis oluşumu beklenmektedir. Bu durum, özellikle sürücülerin ve hava yolu ulaşımının dikkatli olması gereken bir durumu işaret ediyor. Hava sıcaklıklarının ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi öngörülmektedir.

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif ila orta kuvvette esecek. Ancak, Doğu Karadeniz'de rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (saatte 40-60 kilometre) esmesi bekleniyor.

Kar yağışı ve sarı kodlu uyarılar genişliyor

Meteoroloji, bugün itibarıyla Artvin, Giresun, Rize, Trabzon ve Ardahan olmak üzere beş il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yayımladı. MGM verilerine göre, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı çevrelerindeki yağışlar bugünden itibaren devam edecek. Doğu Karadeniz kıyılarında ise yağışların kuvvetli kar şeklinde görüleceği ve bölgede kuvvetli rüzgar beklendiği aktarıldı.

Hafta başında ise kar yağışının iç ve doğu kesimlere yayılması bekleniyor. Hafta içi, özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına ineceği tahmin edilen Niğde, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis illeri ile birlikte Bolu ve Kastamonu'da da kar yağışı öngörülmektedir.

Bugün için bazı kentlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar

Bugün için bazı büyük illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları dereceleriyle şu şekilde:

Kırklareli: 11 derece

İstanbul: 11 derece

Denizli: 14 derece

İzmir: 15 derece

Adana: 19 derece

Ankara: 8 derece

Samsun: 11 derece

Malatya: 8 derece

Erzurum: 3 derece

Diyarbakır: 12 derece

Gaziantep: 13 derece