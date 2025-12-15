Son Mühür- Dünya basketbolun zirve noktası olan NBA'de sonucu merakla beklenen karşılaşmada gülen taraf konuk Los Angeles Lakers oldu.

NBA'in yaşayan efsanesi olan ve en çok galibiyet gören oyuncu sıralamasında Kerim Abdül Cabbar'ın ardından tüm zamanların ikinci ismi konumuna yükseleen LeBron James'in öne çıktığı maçta Lakers, Suns'ı 114-116'lık skorla alt etmeyi başardı.

Maçın bitimine doğru Suns'tan Dillon Brooks'la LeBron James arasında tansiyon bir anda yükselince gergin anlar yaşandı.



Önümüzdeki ay 41 yaşına girecek olan ve 36 dakika sahada kalan LeBron James 26 sayı, 3 rübaund, 4 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynadı.

MVP adayları arasında yer alan Luka Doncic ise 29 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle galibyette pay sahibi olan isimler arasında yer aldı.



Ev sahibi Suns'ta Devin Booker'ın 27 sayı, 6 ribaund ve 7 asistlik performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

NBA'de gecenin sonuçları...



Suns- Lakers: 114-116

Blazers-Warrıors: 136-131

Bulls- Pelicans: 104-114

Timberwolves-Kings: 117-103

Nets- Bucks: 127-82

Hawks-76ers: 120-117

