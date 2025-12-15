Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Aralık Pazartesi gününe ilişkin hava durumu değerlendirmesine göre Marmara ile İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz genelinde ve Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak etkili olurken, iç kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise yağışların zaman zaman kuvvetli kar olarak düşmesi bekleniyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis oluşacağı tahmin ediliyor.
Yola çıkacaklara uyarı
İç kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor. Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden, buzlanma, don, kuvvetli rüzgârla birlikte oluşabilecek tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca Akdeniz’in iç bölgelerinde rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek risklere karşı dikkatli olunması önem taşıyor.
15 Aralık 2025 Hava durumu
MARMARA
BURSA – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL – 11°C – Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
İZMİR – 15°C – Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA – 12°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA – 18°C – Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu
HATAY – 13°C – Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar
DÜZCE – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar
SİNOP – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
RİZE – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
VAN – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
BATMAN – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR – 10°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu
GAZİANTEP – 11°C – Az bulutlu
MARDİN – 8°C – Az bulutlu