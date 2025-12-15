Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 15 Aralık Pazartesi gününe ilişkin hava durumu değerlendirmesine göre Marmara ile İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz genelinde ve Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak etkili olurken, iç kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği öngörülüyor. Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise yağışların zaman zaman kuvvetli kar olarak düşmesi bekleniyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis oluşacağı tahmin ediliyor.

Yola çıkacaklara uyarı

İç kesimlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşmesi beklenirken, diğer bölgelerde kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor. Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden, buzlanma, don, kuvvetli rüzgârla birlikte oluşabilecek tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. Ayrıca Akdeniz’in iç bölgelerinde rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek risklere karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

15 Aralık 2025 Hava durumu

MARMARA

BURSA – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL – 11°C – Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ – 12°C – Parçalı ve az bulutlu

İZMİR – 15°C – Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA – 12°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA – 18°C – Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu

HATAY – 13°C – Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ – 5°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA – 7°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar

DÜZCE – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar

SİNOP – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, yükseklerde yer yer kuvvetli kar

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM – 3°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS – 2°C – Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA – 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

VAN – 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

BATMAN – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR – 10°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, doğu ilçeleri yağmurlu

GAZİANTEP – 11°C – Az bulutlu

MARDİN – 8°C – Az bulutlu