Son Mühür/ Emine Kulak- Güzelbahçe’de uzun süredir atıl kalan ve İzmir Çeşme otoyolunda yıllardır yaşanan trafik ve altyapı sorunlarına çözüm getirmesi hedeflenen 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı Projesi’nin ilk etabının açılışını gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, uzun süredir kent gündeminde devam eden İZBAN krizinde hakkında yeni bir gelişmeden bahsetti. Cemil Tugay ray bedeline yapılan zam hakkında dava açacaklarını söyledi.

Tugay’ın açıklaması şu şekilde;

“Hükümetin metroya 1 kuruşluk yatırımı yok. İZBAN’dan ciddi bir kira, para alıyorlar. Bunu İzmir halkına atılmış bir kazık olduğunu düşünüyorum. Yüzde 300 zam yapılmış benim yönetime geldiğimde. Bir dava dosyası hazırladık. Bu konuda hukuki girişimimizi yapacağız. İzmir halkından çıkacak bir paraya nasıl yüzde 300 zam yaparsınız? Buca Metro’su inşaatı devam ediyor. Devletin bir kuruşluk katkısı yok. Tünel bitmek üzere. Hizmete alınması için süreç devam ediyor ama önemli bir iş yapıldı. Kazısı bitmek üzere. Biz o tüneli Buca’da bitirmeyelim dedik. Gaziemir’deki Fuar’a kadar uzatmaya karar verdik. Bu metro körfezin altından Karşıyaka’ya geçmez mi dedik geçer dedik. O konuda da çalışma olacak. Yerel yönetim gücüyle daha sonra da iktidar olunca sadece İzmir’de değil Türkiye’nin dört bir yanında yaparak devam edeceğiz”