Sakarya'nın D-650 Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 12 kişi hafif yaralandı. Bilecik yönüne doğru seyir halindeyken gerçekleşen kaza, 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobil olmak üzere toplam altı aracın çarpışmasıyla sonuçlandı. Olay, karayolunun Kumbaşı Mahallesi mevkiinde, saat 21.30 sularında yaşandı ve bölgede büyük bir karmaşaya neden oldu.

Olay yerine hızla intikal eden ekipler ve yaralıların durumu

Kazanın hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle çeşitli yerlerinden yaralanan toplam 12 kişiye olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından yaralılar, ambulanslarla civardaki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

İki saat süren trafik kabusu

D-650 Karayolu, kazaya karışan araçların yolu tamamen kapatması nedeniyle Bilecik istikametinde yaklaşık iki saat boyunca ulaşıma kapalı kaldı. Bu durum, özellikle yoğun saatlerde D-650'yi kullanan sürücüler için büyük bir zorluğa yol açtı; kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Trafik ekiplerinin yoğun çabası ve çekiciler yardımıyla kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı ve ulaşım tedricen normale döndü.

Kazanın nedeni soruşturuluyor

Jandarma ve polis ekipleri, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla detaylı incelemelere derhal başladı. Kaza mahallinde gerekli delil toplama ve tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı açıklandı. Soruşturma, çarpışmaya sebep olan faktörleri ve varsa kusurlu tarafları ortaya çıkarmayı hedefliyor.