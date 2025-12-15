Son Mühür- Ünlü oyuncu Burak Özçivit, 19 Aralık’ta sahnelenecek İstanbul’un En Güzel Kızı adlı tiyatro oyunu öncesinde dikkat çeken bir anlaşmaya imza attı. Özçivit’in, ünlü bir inşaat firmasıyla yaptığı reklam ve sponsorluk anlaşmasının detayları ortaya çıktı.

Tiyatro oyunu öncesi reklam anlaşması

Tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan Burak Özçivit, İstanbul’un En Güzel Kızı oyunu öncesinde Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden biriyle masaya oturdu.

Yapılan anlaşma kapsamında Özçivit, firmanın reklam yüzü olurken, aynı şirketin tiyatro oyununun ana sponsoru olduğu öğrenildi.

45 milyon TL’lik anlaşma gündem oldu

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Burak Özçivit’in bu anlaşma karşılığında 45 milyon TL aldığı ortaya çıktı.

Hem reklam yüzü olması hem de sahneye çıkacağı oyuna sponsorluk sağlanması, anlaşmanın tutarını daha da yukarı taşıdı.

“Oki” karakteriyle seyirci karşısına çıkacak

Başarılı oyuncu, İstanbul’un En Güzel Kızı adlı tiyatro oyununda “Oki” isimli bir oto tamircisini canlandıracak.

Sahnedeki karakteri mütevazı bir meslekle öne çıkarken, Özçivit’in gerçek hayattaki yaşam tarzı ise tam tersine lüksüyle dikkat çekiyor.

Milyon dolarlık otomobil koleksiyonu

Otomobil tutkusuyla bilinen Burak Özçivit’in garajında, dünyaca ünlü lüks markalardan oluşan 10 adet otomobil bulunduğu öğrenilmişti. Oyuncunun araç koleksiyonunun toplam değerinin yaklaşık 4 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Riva’da özel garaj kiraladı

Özçivit’in değerli otomobilleri için Riva’da özel bir garaj kiraladığı da iddia edilmişti. Güvenlikli ve özel olarak tasarlanan garajda, oyuncunun koleksiyonundaki araçların muhafaza edildiği ifade ediliyor.