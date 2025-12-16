İzmir’in Tire ilçesinde otobüs durağında fenalaşarak yere düşen 79 yaşındaki Semayi Emirhor, olay yerinde bulunan bir polis memurunun zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. Emirhor, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs durağında fenalaştı, yere yığıldı

Olay, saat 13.30 sıralarında Tire Cumhuriyet Meydanı’ndaki otobüs durağında meydana geldi. Durağın bankında oturduğu sırada aniden fenalaşan Semayi Emirhor, dengesini kaybederek yere düştü. Düşmenin etkisiyle başını beton zemine çarpan yaşlı adamın başında kanama oluştu.

Nefes almakta zorlandı, dili boğazına kaçtı

Yerde hareketsiz kalan Emirhor’un nefes almakta güçlük çektiğini fark eden çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bu sırada yaşlı adamın dilinin boğazına kaçtığı ve solunumunun tehlikeye girdiği görüldü.

Hayat kurtaran müdahale polisten geldi

Tesadüfen olay yerinde bulunan trafik polisi Murat Akbulut, vakit kaybetmeden Emirhor’a ilk müdahaleyi yaptı. Akbulut, boğazına kaçan dili çıkararak yaşlı adamın yeniden nefes almasını sağladı. Sağlık ekipleri gelene kadar Emirhor’un dilinin tekrar boğazına kaçmaması için müdahalesini sürdüren polis memuru, sakin kalması ve derin nefes alması yönünde uyarılarda bulundu.

Sağlık ekiplerine teslim edildi

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ilk kontrollerin ardından Semayi Emirhor’u ambulansla Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede yapılan tetkiklerde Emirhor’un kalp krizi geçirdiği belirlendi ve tedavi altına alındı.

Zamanında müdahale hayat kurtardı

Yetkililer, olay yerinde yapılan hızlı ve doğru müdahalenin Semayi Emirhor’un hayatta kalmasında kritik rol oynadığını belirtti. Polis memuru Murat Akbulut’un soğukkanlı ve bilinçli müdahalesi, olası bir faciayı önledi.