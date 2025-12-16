Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesinde işçi eylemleri sürerken, DİSK’e bağlı Genel-İş 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal, CHP Lideri Özgür Özel’in "Alana çıkın, hakkınızı arayın" sözünü hatırlatarak, “Sokağa indiğimizde bu arkadaşların birimlerini değiştirmek, isimlerin almak, yevmiye cezası kesmek ve tehdit edilmek bunlar CHP belediyelerin yapacağı iş değil” dedi.

“Bize kesilen faturanın bir kısmını kentliye yaşatmanın doğru olmadığını düşünüyorum”

Eylem sürecinde İzmirlilere en az zararı verecek şekilde hareket ettiklerini anlatan Engin Topal, “ESHOT neden durmuyor? Neden yarım gün eylem yapıyoruz? Bizi derdimiz İzmirli vatandaşlara ceza kesmek değil. Demokratik olan hakkımızın bir kısmını kullanıyoruz şu anda. Bu şehre ceza kesmek gibi bir lüksümüz ya da niyetimiz yok. Sesimizi kamuoyu aracılığı ile duyurmak hem de sokakta halka sesimizi durmaktır amacımız. Otobüs durdurmak çok zor bişey değil. Şube olarak karar alırsınız otobüsleri durdursunuz. Ancak biz burada bir mağduriyet yaşarken okullar açık biliyorsunuz, Bize kesilen faturanın bir kısmının kentliye yaşatmanın doğru olmadığını düşünüyorum şu anda. Bizim mağduriyetimizi yarım günlük eylemde sesimizi önce İzmirli’ye sonra Türkiye kamuoyuna anlatmak istiyoruz” dedi.

"İşçiler yerleri değiştirilerek ciddi anlamda baskı görüyor. Biz işçiler zarar görmesin diye tedbirli gidiyoruz"

Topal, şunları söyledi, “CHP Lideri Özgür Özel’in, ‘Alana çıkın hakkınızı arayın’ diye açık çağrısı var. Biz mevcut Hükümete karşı tarafımızı net bir şekilde bildiren bir DİSK var ortada. Kendimize yapılan haksızlığı acaba CHP lideri, “Sizin hakkınız için” demedi her halde. ‘Haklarınız için’ diyor. Burada da bir hak kaybı var. Bunu da en başta çağrısını Özgür Özel yapıyor. Sokağa indiğimizde bu arkadaşların birimlerini değiştirmek, isimlerin almak, yevmiye cezası kesmek ve tehdit edilmek bunlar CHP belediyelerin yapacağı iş değil. Ayrıca sokakta bu soğukta keyfimize mi ineceğiz sokağa?

“Biz DİSK’iz. Müzakere ile çözemediğimiz noktada işçinin hakkını, emeğin onurunu savunmak için sokağa, alana indik”

Programda yaptıkları eylem hakkında önemli açıklamalarda bulunan Kenar, şunları söyledi, “Mesai bitimi sonrası arkadaşlara SMS geliyor. Bu arkadaşlara ilk etapda yıllık izinlerini kullandırttık. Bize ‘İhtiyaç olan birimlerde görevlendirme yapalım’ deniyor. SMS Perşembe geldi. Cuma günü tüm arkadaşlarımıza yıllık izinlerini imzalattık. Pazartesi günü ilk gün 103 arkadaşımıza iş teklif edildi. Devam eden bir mülakat süreci oldu. İnsan kaynaklarından personel ihtiyacı verileri alındı. Bu sürecin işlemesi iki ay sürdü. Devamlı bir sirkülasyon vardı. Totalde 800 kişiyi bulan ama elde şu an 400’e yakın bir arkadaşımızın kaldığı bir süreç vardı. Müzakerede her türlü iyi niyeti sergiledik. Arkadaşlarımızın yüzde 75’inin mağduriyeti o masalar sayesinde giderildi. Biz dilek yüzde 25’i içinde masalarda çözüm üretilsin. Müzakere ile sonuç alamadığımız noktada, biz sendikayız, biz DİSK’iz. Bizim evimiz o meydanlar. O sokağa da alana da işçinin hakkını, emeğin onurunu savunmak için indik”