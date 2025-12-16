Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de günlerdir süren işçi eylemleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi el attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan işçilerim talepleri ve devam eden eylem süreci kapsamında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan DİSK Genel İş 2 no'lu şube Başkanı Ercan Gül şu açıklamalarda bulundu;

“Biliyorsunuz, bugün eylemimizin 9. günü. Biz 9 gündür sahadayız. İşlerinden şirkete iade edilen 360 arkadaşımız ve 4 aydır ödenmeyen sosyal haklarımız için bir mücadele sürdürüyoruz. Burada tek bir talebimiz vardı: Bir an önce masanın kurulması, yaşadığımız sorunun ortadan kaldırılması ve bu sürece birilerinin aracılık etmesi gerektiğini defalarca dile getirdik.

Çünkü işveren tarafından masanın kurulmasına dair herhangi bir olumlu, sağlıklı ve somut adım atılmadığı için, her seferinde birilerinin gelip bu sürece müdahil olmasını istedik. Evet, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi sesimizi duydu. Genel Başkan Yardımcımız Ulaş Karasu burada. CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan ise İstanbul’da bulunuyor. Kendileriyle bir görüşme gerçekleştirdik.

Ancak öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Şehzade ve Belediye Başkanımızın vefatı nedeniyle hem ailesine hem de Cumhuriyet Halk Partisi ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Gerçekten büyük bir acı. Umarım ailesi ve Cumhuriyet Halk Partisi bu süreci sabırla değerlendirir ve taşır. Bu acı nedeniyle, eylemimizi bir gün erteleme kararı aldık. Çarşamba günü yapmayı planladığımız gece eylemini de cuma gününe erteledik. Erteleme kararımızın nedeni vefattır. Yukarıda yaptığımız görüşmede yaşadığımız sorunları ve sıkıntıları Genel Başkan Yardımcımıza ayrıntılı biçimde aktardık. Bugün belediye tarafıyla da bir görüşme yapılmış. Oradan aldıkları notlar da vardı. Biz de kendi yaşadıklarımızı kendilerine ilettik. Kısa bir süre içerisinde yeniden bizimle, ardından belediye tarafıyla görüşecekler ve tekrar bizimle bir araya gelecekler. Umarım belediye tarafıyla yapılan bu görüşmelerde, bugün havuzda olan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmesinin akıbeti netleşir. Binlerce arkadaşımızın 4 aydır alamadığı sosyal haklar konusunda da bir adım atılır ve bize kısa tarihli bir takvim sunulur. Bu adımlar bizim için çok önemli. Eğer bu adımlar atılırsa, sokakta sürdürdüğümüz mücadeleyi sonlandırıp iş yerlerimize dönerek İzmir’e hizmet etmeye devam edeceğiz. Ancak taleplerimiz yerine getirilmezse, mücadelemiz kaldığı yerden devam edecektir. Şu an bu süreci noktalayacak somut bir adım atılmadığı için, yarın sabah itibarıyla mücadelemizi kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Bilginiz olsun”