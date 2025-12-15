Son Mühür - Yeni hafta, Türkiye’nin doğusundan etkisini artıran yeni bir soğuk hava dalgasıyla başladı. Bazı kentlerde hava sıcaklıkları sıfırın altında 15 dereceye kadar düşerken, dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.
Dondurucu soğuklar başladı
Soğuk havanın etkisini gösterdiği Ardahan, Kars, Erzurum’un güney kesimleri ile Van’ın doğusu ve Hakkari’de adeta dondurucu bir hava hakim. Ardahan’da sıcaklıkların sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi beklenirken, Hakkari, Kars, Van ve Erzurum’da ise değerlerin eksi 10–11 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.
Batıya doğru ilerleyecek
Bugün doğu illerinde başlaması beklenen kar yağışı, yarın etkisini artırarak batıya doğru ilerleyecek. Yeni sistemle birlikte Türkiye genelinde 18 ilde kar yağışının görülmesi öngörülüyor.
Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının etkili olması beklenen iller şu şekilde sıralandı:
Bolu, Kastamonu, Çankırı, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van.
İstanbul'a kar ne zaman yağcak?
Yılın sonuna yaklaşılırken en çok merak edilen konuların başında İstanbul’a kar yağıp yağmayacağı geliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, mevcut hava sisteminin etkilerini şu ifadelerle anlattı:
“Pazartesi, salı günü Sivas, Kayseri'nin kuzeyi, Doğu Anadolu, Kars, Ardahan, Erzurum, Karadeniz'in iç kesimlerinde yani Kastamonu, Bolu dahil olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışını göreceğiz iki gün. Bu yağış İç Anadolu'nun doğusunda da etkili olacak.”
Megakentte 2025’in ilk günlerine ilişkin kar ihtimalini de değerlendiren Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için net tarih olarak yılbaşından sonrasını işaret etti:
“Soğuk havanın bu ayın sonunda Marmara'yı da etkileyeceği gibi görünüyor ama kar yağışı benim tahminimle göre yılbaşından sonra olacak İstanbul'a. Yılbaşında olursa sürpriz olur”