Bugün doğu illerinde başlaması beklenen kar yağışı, yarın etkisini artırarak batıya doğru ilerleyecek. Yeni sistemle birlikte Türkiye genelinde 18 ilde kar yağışının görülmesi öngörülüyor.

Meteoroloji tahminlerine göre kar yağışının etkili olması beklenen iller şu şekilde sıralandı:

Bolu, Kastamonu, Çankırı, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Iğdır, Ağrı, Muş, Bitlis, Hakkari ve Van.

İstanbul'a kar ne zaman yağcak?

Yılın sonuna yaklaşılırken en çok merak edilen konuların başında İstanbul’a kar yağıp yağmayacağı geliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, mevcut hava sisteminin etkilerini şu ifadelerle anlattı:

“Pazartesi, salı günü Sivas, Kayseri'nin kuzeyi, Doğu Anadolu, Kars, Ardahan, Erzurum, Karadeniz'in iç kesimlerinde yani Kastamonu, Bolu dahil olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışını göreceğiz iki gün. Bu yağış İç Anadolu'nun doğusunda da etkili olacak.”