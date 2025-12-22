Türkiye’de zaman iki türlü akıyor.

Pazarda saniyeler ağır; etiketler hızlı, cüzdan boş.

Meclis’te ise dakikalar servetle ölçülüyor.

Bütçe görüşmeleri var. Yani “Bu ülke nasıl geçinecek?” sorusunun sorulması gereken günler. Ama cevaplar kürsüden değil, bileklerden geliyor.

Sözcü’den Veli Toprak yazdı: İYİ Parti’den seçilip AKP’ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu bütçeyi oylarken kolunda Audemars Piguet marka saat taşıyordu.

Etiket: 214 bin dolar.

Bugünkü kurla: 9 milyon 200 bin lira.

İkinci eli bile 5–7,5 milyon.

Saatin özellikleri saymakla bitmiyor: siyah seramik çerçeve, titanyum kasa, iskelet kadran…

İskelet kadran güzel fikir; çünkü içi görünüyor. Keşke bütçenin içi de bu kadar şeffaf olsa.

Bu saatle Meclis’te dolaşırken “Saat kaç?” diye soran olursa yanıt net:

— Asgari ücretlinin bir ömrü geçti.

Hatipoğlu yalnız değil. AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da lüks saatler liginde. Daha önce Rolex ile gündeme gelmişti. O Rolex’in bedeli, bir emeklinin yaklaşık 5 yıllık maaşı.

Beş yıl…

Bir emekli için beş yıl; ilacı ikiye bölmek, kombiyi kısmak, toruna “Bu ay olmaz” demek.

Meclis’te ise beş yıl, bir bilek hareketi.

Yenişehirlioğlu bir kez de yaklaşık 350 bin liralık Cartier Santos ile görüntülendi. Matematik sevenler için küçük bir problem: Asgari ücretle kaç ay eder?

Adam saat defilesine çıkan manken gibi. Her gün değişik bir saat ile Meclis’te arz-ı endam ediyor.

Bu görüntüler nostalji de yaratıyor. Saat denince hafıza ister istemez eski bakan Zafer Çağlayan’a gidiyor.

17–25 Aralık günlerinde konuşulan Patek Philippe…

O günün parasıyla 463 bin avro, bugünün parasıyla 23 milyon lira.

“Parasını ben ödedim” denmişti. Nasıl ve hangi kaynaktan ödediği de faili meçhul kalmıştı. Demek ki bizde saatler zamanı değil, savunmayı da ölçüyor.

Zenginin malı fakirin çenesini yorar demeyin. Sorun pahalı saat takmak değil.

Sorun, yoksulluğun konuşulduğu bir Meclis’te lüksün konuşması.

Mikrofonlar kapalı olabilir; ama saatler konuşuyor:

“Sabredin” diyorlar,

“Biraz daha sıkın” diyorlar,

Ama bileklerini hiç sıkmıyorlar.

Velhasıl…

Bu ülkede zaman göreceli.

Yoksul için duran,

iktidar için akıp giden,

bazıları içinse altın kaplama.

Saat kaç mı?

Halk için çok geç.

Bilekler için her zamanki gibi çok pahalı.