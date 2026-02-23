Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, son yıllarda ilçeye yönelik artan ilgiye dikkat çekerek, bölgenin gelişim süreci ve yatırım potansiyeline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Işık ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve havaalanına ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen yeni bağlantı yolunun teknik detayları, güzergâhı ve ilçeye sağlayacağı katkılar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Ünal Işık: Gaziemir’e gelen herkes bize değer katacaktır

Gaziemir’in hayatın tam ortasında bulunan metropol bir ilçe olduğunun altını çizen ancak bölgenin gelişme sınırlarının durduğunu aktaran Başkan Ünal Işık, “Gaziemir artık hayatın tam ortasında bir metropol ilçe, gelen her yurttaş bu ilçeye bir şey katıyor bu da bizi mutlu ediyor. Ancak Gaziemir’in gelişme sınırları durmuş durumda. Çünkü bizim etrafımız, Serbest Bölge, Havaalanı ve askeri bölge olarak çevrilmiştir. Biz gelişme alanının çok rahat olduğu bir ilçe değiliz, ancak var olan kısımların iyileştirip ve yenilemekle bir alan yaratılabilir. Buraya gelen herkes bize değer katacaktır.” diye konuştu.

“Şunu samimiyetle söylemek istiyorum, bizde belediyecilik heyecanı var”

Son olarak, ilçede var olan trafik problemiyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir proje hazırlığında olduğunu vurgulayan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ilçenin üst sınırından havaalanına bağlanacak projenin bölge trafiğini ciddi anlamda rahatlatacağını aktararak şu ifadeleri kullandı:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi şu an ön proje alımına çıktı. Gaziemir’in üst sınırından havaalanına bağlanacak bir yolun çalışmaları başlandı. İki tane alternatif yol üzerinde çalışılıyor. Birinci öncelik etüt proje daire başkanlığı tarafından başladı. Cemil başkan söz konusu projeyi bu dönem bitirmek istediğini her fırsatta iletiyor o yol açıldığında Gaziemir’in trafiği daha çok rahatlayacaktır.

Cemil Tugay ile anlaşamayan belediye başkanımız yok, bu görevlerimizden birisidir. Kentimizi ilgilendiren bir açılış olduğu zaman yanında olmamız çok doğal. Ben şunu samimiyetle söylemek istiyorum, bizde belediyecilik heyecanı var, bütün arkadaşlarımızda var. Kimi olaylara farklı bakış açıları vardır ancak hiçbir belediye başkanı Cemil Tugay’a karşı bir saygısızlıkta bulunmuyor. Bu konular dışarıda biraz abartılıyor.”