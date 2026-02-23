Son Mühür- Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde yaşanan adli bir olay bir anda tüm Türkiye'nin konuştuğu ve merakla takip ettiği bir olay haline geldi.

İlk gelen bilgilere göre komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan husumet şiddetle sonuçlanmış, sopalı saldırıya uğrayan Muhammed Baca’nın burnu kırılırken, 14 aylık kızının kafatası çatlamıştı.

Minik bir bebeğin kafatasını çatlatacak kadar gözü dönen saldırganlardan Ş.E.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



Bakan Gürlek olayın takipçisi...



Adalet Bakanı Akın Gürlek,

''Yalova ilimizin Esenköy beldesinde meydana gelen hadisede yaralanan baba ve 14 aylık evladımıza “geçmiş olsun” dileklerimi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyorum.

Yaşanan olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ivedilikle adli soruşturma başlatılmış, baba ve kızını yaraladığı değerlendirilen şüpheli şahıs Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir'' mesajıyla konunun takipçisi olduğunu duyurdu.

Baba Baca'dan sitem...



Ancak, olayın mağduru olan baba Muhammed Baca, Bakan Gürlek'in paylaşımına gönderme yaparak,

''Sayın Bakanım adliye ve kaymakamlık size yalan yanlış bilgi veriyor. Hastaneden taburcu olduk ama eşim hastanede kızımla, çıkarmadım.

Hastaneyi arayıp teyit edebilirsiniz. 112'yi aradık kayıtlarımız var. Can güvenliğimiz yok ekip istiyoruz dedik, ekip bile gelmedi'' sözleriyle sitem etti.

Saldıranların amacının evini ucuz fiyattan almak olduğunu dile getiren Muhammed Baca,

''Sayın bakanım 6 hanelermiş. Evimi 2.5 milyon TL'ye bunlara satıp mahalleyi terk edecekmişim'' mesajı verdi.



Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti...



Baba Baca sosyal medyada kendisine gelen destek mesajlarının ardından,

''Allah razı olsun büyüklerimizden herkese teşekkür ederim jandarma personelimiz burada hastanedeyiz güvenlik güçlerimizde burada kızım için tek yürek oldunuz çok teşekkür ederim var olun. Allah yoklunuzu göstermesin.



''Bütün Türkiye'ye, saygıdeğer büyüklerime Allah razı olsun. Kızım için tek yürek oldunuz. Hastanede güvenlik önlemi alındı.



Herkese çok teşekkür ederim, bizi yalnız bırakmadınız. Yalnızlık hissimizi giderdiniz. Var olun, hepinizi seviyorum sağ olun. Yaşasın büyük Türkiye Cumhuriyeti'' sözleriyle güven içinde olduklarını duyurdu.