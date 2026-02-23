Son Mühür- Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin usulsüzlük iddiaları kapsamında açılan ceza davasının üçüncü duruşması bugün Ankara’da görüldü.

12 kişi hakkında hapis talebi

Kurultayda delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede; CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise “müşteki” olarak yer aldı. Savaş’ın üçüncü duruşma öncesinde mahkemeye yazılı beyanda bulunduğu belirtildi.

Duruşmaya yalnızca Özgür Çelik katıldı

Önceki duruşmada İmamoğlu ve Akpolat’ın duruşmalardan ayrı tutulma talebinde bulunması nedeniyle sanıklardan yalnızca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik duruşmaya katıldı. Duruşmada 10 tanık dinlendi.

Tanıklar: “Delegelere vaatlerde bulunuldu”

Tanık Hatip Karaaslan, kurultay sürecinde delegelere çeşitli vaatlerde bulunulduğunu iddia etti. Tanık Yusuf Göğerkaya ise Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’in, “Her iki genel başkan adayıyla pazarlık yapacağım, hangisi daha fazla para verirse ona oy vereceğiz” dediğini öne sürdü.

“İmza veren delegelere deri çanta dağıtıldı”

CHP Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Serda Tandoğan, kurultay döneminde kaldıkları otelde yaşananları anlatarak şunları söyledi:

İl başkanının gece geç saatlerde bir yere gidip döndüğünü,

Sabah kahvaltıda Özgür Özel’in standını gördüğünü,

İmza veren delegelere deri çanta dağıtıldığını,

Salon girişinde iPhone kutularının bulunduğunu ifade etti.

Tandoğan, çantaların içinde ne olduğunu bilmediğini belirtti.

“Telefon kutusu görmedim ama delegeler satın alındı”

Eski CHP Hakkari İl Yöneticisi Kemal Ölmez, ikinci tur öncesi kendilerine destek teklif edildiğini ileri sürdü.

İmamoğlu’nun avukatının telefon kutularına ilişkin sorusuna ise “Görmedim” yanıtını verdi ancak dört delegenin satın alındığını duyduğunu iddia etti.

JW Marriott iddiası ve toplantı öne sürüldü

Tanık olarak dinlenen eski CHP PM Üyesi Tolgahan Erdoğan, JW Marriott Otel’de delegelerin kalmadığı iddia edilmesine rağmen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik’in burada toplantılar yaptığını öne sürdü.

Erdoğan ayrıca Beykoz Belediyesi Özel Kalemi Veli Gümüş’e ait olduğu ileri sürülen pazarlık içerikli ses kayıtlarının kendisine dinletildiğini iddia etti.

“İmza sayıları açıklanmadı, manipülasyon var dedim”

Kurultayda görevli olduğunu belirten Erdoğan, aday konuşmalarından sonra verilen arada Mahmut Tanal’a mesaj attığını ve imza sayılarının açıklanmamasını eleştirdiğini söyledi.

Erdoğan ayrıca bir delegenin Kiptaş’tan daire aldığını duyduğunu, bu iddiayı sosyal medyada paylaştığını ve kurultay delegesi Turgut Koç’un tanıklık yapmaması için kendisine 500 bin dolar teklif ettiğini ileri sürdü.

“Uber şoförlerinden duydum” iddiası

Erdoğan, kurultay sonrası İstanbul’da bir kafede otururken Uber şoförlerinden kurultay sürecinde 50 milyon dolar taşındığı iddiasını duyduğunu söyledi.

Döviz bürolarının açtırıldığı yönündeki iddiaları araştırdığını belirten Erdoğan, konuyla ilgili yalanlama yapılmadığını ifade etti.

Hakimden uyarı: “Kurultayla ilgili gördüğünü anlat”

Erdoğan ifadesinde belediye soruşturmalarına değinince mahkeme hakimi, tanıktan yalnızca kurultayla ilgili gördüğü ve duyduğu hususları anlatmasını istedi.

Savcılık ve mahkeme ifadesi tartışması

Erdoğan, CHP’li bazı isimlerin tanıklık yapmaması için kendisine para teklif ettiğini öne sürdü. Sanık avukatlarının savcılık ifadesi ile mahkeme beyanları arasındaki çelişkiyi sorması üzerine Erdoğan, savcılık ifadesini hatırlamadığını, olayların mahkemede anlattığı şekilde gerçekleştiğini söyledi.

“Görmedim, duydum” yanıtı dikkat çekti

Avukatların soruları üzerine Erdoğan, bazı iddiaları görmediğini ancak duyduğunu söyledi. Kurultayda doğrudan usulsüzlük görüp görmediği sorusuna ise bazı bilgileri gazeteci Şaban Sevinç’in televizyon programından duyduğunu ifade etti.

Avukatlardan tanık beyanlarına itiraz

İmamoğlu’nun avukatı Çağlar Çağlayan, dinlenen tanıkların çoğunun doğrudan görgüye dayalı bilgi sunmadığını, iddiaların duyuma dayandığını belirterek bu beyanların ceza hükmü kurulması için yeterli olmadığını savundu.

Diğer sanık avukatları da tanık beyanlarına karşı aleyhe hususları kabul etmediklerini ve yazılı savunma sunacaklarını bildirdi.

Dosyanın birleştirilmesi talebi

Duruşmada dosyanın Aziz İhsan Aktaş davasıyla birleştirilmesi talep edildi.

Dava ertelendi

Mahkeme, dosyadaki eksik hususların giderilmesi ve taleplerin değerlendirilmesi amacıyla davayı 1 Nisan tarihine erteledi.