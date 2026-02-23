Son Mühür- 31 Mart seçimleri sonrası özellikle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla büyük tartışma yaratan transfer rüzgarı 56 belediye başkanını AK Parti saflarına katmıştı.

Belediye başkanlarının transferine yönelik iddiaların son halkası HBS Araştırma'dan geldi. 14 Mayıs 2023 seçimlerini en yakın tahmin eden anket şirketleri arasında yer alan HBS, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

''Önümüzdeki günlerde bir ilçe ve bir il belediye başkanı Ak Partiye geçecek. Geçecek olan il belediyesine çok şaşıracağız'' ifadesiyle, kim bu transfer olacak belediye başkanı sorusunu gündeme getirdi.



Kulislerde iki isim öne çıktı...



HBS'nin transfer iddiasının ardından gözler Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a çevrilmişti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddiaları geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş, gazetecilerin bu konudaki sorularına, ''Doğmamış çocuğa don biçilmez. Yolsuzluğum yok, akçeli bir korkum yok; ben niye bir kapıya gidip yalvarayım beni alın diye?" sözleriyle cevap vermişti.

Devlet adabını bilirim...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir davet almadığını belirten Rasim Arı,

"Saray’a çağırırsa görüşmeye giderim, devlet adabı bilen biriyim" hatırlatmasında bulunarak,

"İddia ediyorum, ben burada ‘Tamam’ diyene kadar Nevşehir’de belediye başkanıyım." sözleriyle gelecek dönemler için de iddialı olduğunu gözler önüne sermişti.

2019-2022 yıllarında AK Parti çatısı altında görev yapan Rasim Arı 2022 yılında partisinden istifa ederek İYİ Parti'den belediye başkan adayı olmuştu.



Burcu Köksal da yalanlamıştı...



Afyonkarahisar'ı CHP'ye kazandıran isim olarak dikkati çeken ve adaylık sürecinde bile Ekrem İmamoğlu'yla ters düşmesiyle gündeme gelen Burcu Köksal da transfer iddiaları ne zaman gündeme gelse ilk yazılan isimler arasında yer almasıyla dikkati çekiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olan Burcu Köksal, "Bulunduğum yerdeyim. Parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum" sözleriyle transfer iddialarına kapıyı kapatmıştı.

