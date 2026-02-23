"Ah, nerede o eski ramazanlar" dediğimiz kutsal günleri yaşıyoruz.

Kimi eski Ramazanları özler, kimi ise televizyonlarda yayınlanan o güzel Ramazan eğlencelerini... Ama herkesin ortak fikri, hiçbir şeyin eski tadı olmadığı gibi Ramazan ayının da eski tadı olmadığıdır.

90'lı yıllarda yaşayanlar, yani bizler, çok şanlıyız her şeyin güzelini yaşadık.

Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Ramazan ayında televizyon kanalları, peygamberlerin, sahabelerin ve İslamı yaymak için çaba sarfetmiş âlimlerin hayatlarını kaleme alıp dizi halinde izleyicisiyle buluşturuyor.

Geçen yıl Ramazan ayında TRT1'de yayınlanmaya başlanan "Vefa Sultan" dizisi bu yıl da yine gönüllere taht kurdu.

Muslihuddin Mustafa Efendi yani "Vefa Sultan" kimdir?

Muslihuddin Mustafa Efendi hicri takvime 896, miladi göre ise 1491 yılında evliyalar şehri olarak bilinen Konya'da dünyaya gelmiştir. Babası Ahmet Sadri Efendi'dir.

Halkın hakkını koruyan, halkın dostu Muslihuddin Mustafa Efendi, zeyniyye tarikatının vefâiye kolunun kurucusudur.

Aynı zamanda Mutasavvıf şairi olan güzel insanın bir çok eseri bulunmaktadır.

"Vefa" lakabını, Allah dostunu dünyaya getiren kıymetli annesinin adı olan Vefa'dan aldığı bilinir.

Herkesin bildiği, İstanbul'da semt adı olan Vefa...

Fatih Sultan Mehmet han döneminde İstanbul'da şeyhlik yapmakta olan Muslihuddin Mustafa Efendi'nin lakabı olan "Vefa" dan gelir.

İstanbul'un fethinden sonra Vefa semtine yerleşen Vefa Sultan orada yaşayan büyük bir kısmı rum olan halka önderlik ederek islama yönlendirmiştir.

Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'e, dine ve Kur'an'a bağlılığı sebebiyle birçok öğrencisi olan Vefa Sultan, şehrin önde gelen isimlerinede önderlik etmiştir. Mutasavvıf şairi olan Vefa Sultan'ın bir çok eseri ilahi olarakta okunmuştur.

Vefa Sultan, sevgiler sevgilisi Hz. Muhammed için yazdığı bir eserinde ise peygamberine olan sevgisini şöyle kaleme almıştır;

Cürm ü isyan ile geldik şanına düşen kabûl

Hem şefaattir ricamız hazretinden Yâ Resul

Reddedip bizi kapından etme sultanım melul

Düştü gönlüm Yâ Muhammed canım arzular seni

Enbiyanın serverisin Yâ Muhammed Mustafa

Nur-i vechin perveri hep âleme verdi ziya

Asitanında kulundur bu imam-ı Şeyh Vefa

Düştü gönlüm Yâ Muhammed Mustafa”

Böylesine güzel gönül dostlarımız olaması dileğiyle...

Evlerinizde Ramazan'ın huzuru ve berabeti olmasını dilerim...

Mutlu günler, mutlu yarınlar...