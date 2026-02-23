Son Mühür / Erkan Doğan - Alacakları ödenmeyen Buca Belediyesi'nde görevli memurlar, belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.

TÜM-BEL-SEN İzmir 2 No'lu Şube yöneticileri, Buca Belediyesi yetkililerinden salı gününe kadar bir dönüş olmadığı takdirde çarşamba günü eylem yapacaklarını açıkladı, Sendika açıklamasında şu ifadelere yer verdi, "Bugün burada emeğimizin, alın terimizin ve toplu sözleşmeden doğan haklarımızın arkasında durduğumuzu bir kez daha ilan etmek için toplandık. Aylar geçmesine rağmen; 2024 ve 2025 yılına ait eğitim yardımları ödenmemiştir. Arazi tazminatlarımız ödenmemiştir. 2025 yılı performans ücretlerimiz ödenmemiştir. Ve en önemlisi, 7 aydır toplu iş sözleşmesi ücretlerimiz ödenmemiştir. Yedi aydır süren bu durum artık bir gecikme değildir; açık bir hak ihlalidir. Daha önce takvimler açıklandı, sözler verildi, ödeme tarihleri duyuruldu. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı"

"Bizler çözümden yanayız"

"Bu nedenle artık yeni bir takvim talep etmiyoruz. Yeni bir vaat duymak istemiyoruz. Somut ve derhal ödeme istiyoruz. Toplu sözleşme ile güvence altına alınmış haklarımızın ödenmesi bir tercih değil, bir yükümlülüktür. Ekonomik gerekçeler ya da bütçe mazeretleri, kamu emekçisinin alın terini ertelemenin bahanesi olamaz. Verilen sözlerin tutulmaması kurumsal güveni zedelemektedir. Bizler çözümden yanayız. Ancak bu belirsizlik ve oyalama hali artık kabul edilebilir değildir. Yedi aydır bekliyoruz. Artık beklemek değil, hakkımızı almak istiyoruz. Kamu emekçileri olarak birliğimizi ve dayanışmamızı koruyarak hareket edeceğiz. Hiçbir baskı, hiçbir yönlendirme ve hiçbir manipülasyon; meşru taleplerimizden geri adım atmamıza neden olmayacaktır. Haklarımız eksiksiz ve derhal ödenene kadar demokratik ve meşru mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz"