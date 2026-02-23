Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hâkim olacağını duyurdu. Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak beklenirken; Kayseri, Niğde, Bingöl, Iğdır ve Antalya’nın iç kesimlerinde de yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların yüksek rakımlarda karla karışık yağmur ve kara dönüşmesi bekleniyor. Sivas, Kars, Ağrı, Ardahan, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde de karla karışık yağmur ile kar yağışı öngörülüyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görülebileceği, doğu kesimlerde ise pus ve yer yer sisin etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, görüş mesafesindeki azalmaya karşı özellikle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ riski bulunduğu, sıcaklık değişimine bağlı kar erimeleri nedeniyle dağlık alanlarda yaşayan vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.

