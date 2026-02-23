Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bazı taşınmazlarının kullanım amaçlarını değiştiren yeni imar planları askıya çıkarıldı. Değişiklikler, belediye mülkiyetindeki bazı alanların kamusal kullanım statüsünden çıkarılarak özel veya ticari kullanım amaçlarına açılmasını öngörüyor.

Kamusal alanlar özel kullanıma açılıyor

Askıya çıkan plan değişiklikleri ile birlikte, belediyeye ait bazı parsellerin kullanım kararları yeniden düzenlendi. Önceden “belediye hizmet alanı”, “sosyal tesis” veya “sağlık tesisi” olarak belirlenmiş alanlar, “gelişme konut alanı”, “ticaret alanı”, “özel eğitim alanı”, “özel sağlık tesisi” ve “özel sosyal tesis alanı” olarak planlandı.

Urla Bademler’de konut ve eğitim alanı

Urla’nın Bademler Mahallesi’nde en dikkat çeken değişiklik yapıldı. Alanın bir bölümü, “belediye hizmet alanı”ndan “gelişme konut alanı”na çevrildi. Aynı mahallede, bir sosyal tesis alanı da “özel eğitim alanı” olarak planlandı.

Güzelbahçe’de sağlık ve eğitim alanları

Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde belediyeye ait bir parselin kullanım kararı “özel eğitim alanı” olarak değiştirildi. Yaka Mahallesi’nde ise bir alan da “özel sağlık tesis alanı”na dönüştürüldü; böylece daha önce kamusal sağlık kullanımında olan alanlar özel sağlık tesislerine açılmış oldu.

Bornova’da ticaret ve özel sosyal tesis

Bornova Erzene Mahallesi’ndeki belediye mülkiyetindeki bir parselin kullanım kararı “ticaret alanı” olarak değiştirildi. Aynı bölgede başka bir parsel de “özel sosyal tesis alanı”na dönüştürüldü.