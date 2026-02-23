Minicik bir “müjde” de olsa...

Sevinmeliyiz; ötesi yok!

*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan...

“Biz bu yola dün çıkmadık!” dedi ve...

Bir kaç gün önce sevindiren mesajı verdi:

“İşsiz sayısı 58 bin azaldı; genç işsizlik oranı ise (yüzde 14,9) geriledi... Kadın işsizlik oranı ise (yüzde 11,1) ile...

Son 13 yılın en düşük seviyesine inmiştir...”

Sayın Bakan, yaşadığı mutluluğu bu sözlerle dile getirirken...

Gururla bir veciz ifadeyi daha Türkiye’ye seslendirdi:

“Yürüyüşümüz günü birlik hesapların değil, asırlık bir davanın yürüyüşüdür...”

*

Buraya kadar her şey çok güzel...

İleriye dönük mutlu haberlerin gelmesini herkes bekliyor...

Özellikle de “işsiz gençler”in neredeyse tamamı için!

*

İyi de...

Üniversite mezunu gençler...

İş bulmak için ne zamana kadar bekleyecek?

“Manzara apaçık ortada!”

...Ve de, asıl “acıların haberi” burada!

İşsizlik rakamları genç işsizleri umutsuzluğa itiyor...

Üniversite mezunlarının bir kısmı...

İş aramaktan vazgeçiyor!..

Çare aradıklarında da...

Ya farklı sektörlerin kapısını tıklatıyorlar...

Ya da birilerinin emekli olmasını bekliyorlar...

O da olmadı!

İster istemez...

“Maaş almadan stajyerlik yapıyorlar!..”

Bundan daha acı ne olabilir fidan gibi gençler için?

*

Çoğumuz hissetmese de...

“İşsizlik krizi” her geçen gün...

Daha da derinleşiyor...

Sokaklarda hangi yaş gruplarının “işsiz” olduğu...

Hemen belli oluyor...

Yazılıp, çizilenlere bakılırsa...

15-65 yaş arası “4 milyona yakın” insan sokaklarda iş arıyor...

İş-Kur verilerine göre...

65 yaşın üzerinde olup iş arayanlar da var...

*

Bu güzel ülkede...

An itibarıyla...

İşsizlik Oranı: Önceki çeyreğe göre “0,2” puan azaldı “%8,2” oldu...

İşsiz Sayısı: 58 bin azaldı, “3 milyon kişi” olarak kayıtlara geçti...

*

Bitiriyoruz...

Sosyal medyada ve gazetelerde...

Farklı haberler var...

Hepsinden önemlisi...

Arada sevindiren gelişmeler olsa da...

İşsizlik krizi her geçen gün daha da derinleşiyor!

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sevindiren bir ayrıntı var:

“Genç istihdam için (445 milyar TL. tahsis edilecek...)

Nokta...

Hamiş 1: Garip bir hayat! Türkiye'de çalışmayan gençlerin sayısı hızla artıyor; çok sayıda sektör ise işçi bulamıyor... Cevabı olmayan soru şu: Peki, gençler neden çalışma hayatından uzaklaşıyor? Neden ailelerinden aldıkları harçlıklarla geçinmeyi tercih ediyor?

Hamiş 2: “İşsizlik belası; iş bulamayan gençler, istihdamdan dışlanan kadınlar ile toplumsal kriz halini aldı... Geniş tanımlı işsizlik yüzde 29’a çıktı... Ümitsizler 6,6 milyonu, ne eğitimde ne istihdamda olan 15-34 yaş grubu ise 6,5 milyonu buldu...” / Havva Gümüşkaya (Bir Gün Gazetesi)

Sonsöz: İşsizlik, insanlarımız iş bulduğu için azalmıyor, iş bulma umutlarını kaybettikleri için azalmış görünüyor! Bu devran böyle gitmez! / Osman Ferit (Korkusuz Gazete)