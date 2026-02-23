Mürselpaşa Bulvarı'nda alt geçit meselesi polemiğe dönüştü.
AK Partili Hakan Yıldız "Yapamıyorsunuz" dedi.
CHP'li Çağatay Güç "Teknik sebepler var" dedi.
Üstüne bir de ekledi;
"İZBB özkaynaklarıyla yapıyor"
*
Şimdi polemiği bırakalım gerçeklere bakalım.
Tarih Kasım 2023'ün son günleri...
Adres;
Günde 60 binden fazla aracın geçtiği,
Çanakkale Asfaltı'nın Menemen'deki en kilit noktası
Otogar Kavşağı
*
İlk kazma vuruldu vurulmasına da
Seçime az zaman kalmış,
Ya bitmezse?
Ortada büyük risk var
Ama bir de Aydın Pehlivan var.
*
Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'ın,
Sık sık bizzat denetimde bulunduğu
Menemen Belediyesi 100. Yıl Köprülü Kavşağı
İşte böyle bir atmosferde inşa edilmeye başlandı.
Adeta zamanla yarışılan çalışma
4 aylık yoğun emeğin sonunda
Üstünde İzmir'in ilk hareketli Atatürk Anıtı ile hizmete açıldı.
*
Şimdi teknik bakalım;
Mürselpaşa'daki alt geçit 430 metre,
Menemen'deki uzunluk ise 460 metre.
Büyükşehir teknik ve mali imkanları
İlçe belediyesi olan Menemen'den kat be kat fazla.
Büyükşehir "Özkaynaklarımla yapıyorum" dedi.
Menemen de kendi özkaynaklarıyla yaptı.
Peki sonuç?
Menemen'deki 4 ayda bitti.
Altından 24 ayda
43 milyon 200 bin kez araç geçti.
Büyükşehir önce "Aralık sonu" dedi olmadı
Şimdi "2026 ortası" diyor Allah kerim.
*
Bahaneye lüzum yok.
Menemen'in "Pehlivan"ı var.
Büyükşehir'de yok.
Demek ki alt geçit iki de olsa, beş de olsa
Ortada tek bir gerçek var.
İrade varsa sonuç var.
Yoksa yok.
-
-
