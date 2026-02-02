İzmir'de bir kaç yıldır az yağmur yağması barajların doluluk oranlarının düşmesine sebep oldu. Yaz aylarından bu yana İzmir'de zamansal su kesintileri yapılarak tasarrufa gidiliyor.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yağmur yağmamaya devam ederse, İzmir'e yapay yağmur yağdıracaklarını açıkladı.

Bu açıklama halkın, medyanın ve bilim insanlarının ilgisini çekti. Şehre yapay yağmur yağdırılması, şehirde ve gökyüzünde yaşanacak olumsuzlukları bilim insanları tarafından değerlendirdi.

Belediye Başkanı bulutlara tohum serpmeyi planlarken, medya mensupları bilim insanları ve gökbilimcileri ile birlikte "Bulutlara tohum serpilirse ne olur?" sorusuna yanıt ararken, gökyüzü onları uzaktan dinledi, "Konuşun, konuşun heyecanlı oluyor diyerek" kıs, kıs güldü.

Ve bulutlar ani bir süprizle öyle bir yağdı ki İzmir'de yer yerinden oynandı.

29 - 30 Ocak tarihleri arasında İzmir geneline 24 saat içinde metre kareye tam 45.2 milimetre yağmur düştü.

Halk arasında yağmurun bu denli şiddetli ve durmadan saatlerce yağması, espirili konuşmalara neden oldu.

Halkın bir kısımı "Bulutlar düştüğü duruma ağlıyor", bir kısmı ise "Bulutların gülmekten gözleri yaşardı" benzetmeleri yapıldı.

Her zaman ki gibi güleriz, ağlanacak halimize.

Şaka bir yana, İzmir böyle büyük bir yağmura hazır değilmiş.

Buca'da bir vatandaş sokak ortadasında sele kapıldı, sele kapılan kadını, kahraman yunus polis ekiplerimiz tarafından kurtarıldı.

Şiddetli fırtına, ağaçları arabaların üzerine ve yol kenarına düşmesine sebep oldu.

Ve tabii ki İzmir'in dillere destan Kemeraltı'nı yine su bastı, bazı esnaflar zarar gördü.

Son cümle; doğa, işine karışılmaması gerektiğini açık net bir şekilde gösterdi.

Mutlu yarınlar diliyorum...