Geçtiğimiz hafta yine şiddet, yine vicdanları yaralayan olaylar gündeme bomba gibi düştü.

Birbirini öldüren çocuk yaşta gençler, eski sevgilisi tarafından ağır yaralanarak katledilen genç bir kadın ve rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımıza yapılan hain saldırı.

ATLAS ÇAĞLAYAN

Henüz 17 yaşında geleceği kendisi gibi pırıl pırıl bir evladımız Atlas Çağlayan. Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından çok sevilen Atlas, "yan baktın, neden baktın" diye saçma bir sebeple hayattan koparıldı.

Katili ise, daha çocuk denilebilecek yaşta 15 yaşında bir genç.

15 yaşındaki bir çocuğun yanında bıçakla gezmesi, geleceğimiz olan çocuklarımızın ne kadar kötüye gittiğini apaçık ortaya koyuyor.

Katil zanlısı demeye dilim varmıyor ama ne yazık ki ifade ediliş şekli bu; zanlının ifadesinde benim dikkatimi çeken detay, rahatlığı "Atlas'ı tanımıyorum, bana bakarak küfür etti, bende yanımda taşıdığım bıçağı çıkarıp salladım, karnına geldi."

Bu çocuğun ifadesindeki bu rahatlık, bir kez daha "bize ne oldu?" dedirtti. Bizler mi çocuklarımızı yetiştiremiyoruz, yoksa toplum mu çocuklarımızın vicdanına el koyuyor?

GÖZDE AKBABA

26 yaşında saplantılı eski sevgilisi tarafından katledildi.

Katil zanlısı haince pusu kurdu ve planını gerçekleştirdi. O hain planın görüntüleri günler sonra medyaya yansıdı.

Güzeller güzeli, Gözde yardım çığlıkları ile ağır yaralandı. Ağır yaralanan genç kadın hastanede verdiği hayat mücadelesini 2 gün sonra kaybetti.

Kadına şiddet ve katledilişlerin önüne geçebilmek için kadın dernekleri, anneler, aileler ve avukatlar tepkilerini göstermelerine rağmen hâlâ engellenemiyor.

Çünkü... Türk Ceza Kanunu'nundaki cezaların caydırıcı olmaması, suçların işlenmesinin önüne geçmiyor.

Bu arada Mattia Ahmet Minguzzi davasında sonuca varıldı; dört zanlıdan ikisine 24 yıl hapis cezası, ikisine ise beraat kararı verildi, beraat kararına itirazda bulunulacak.

Minguzzi'nin annesi, dava görülmeye başladığından bu yana hiç sessiz kalmadı, haklı çığlıklarıyla hak arayışına devam ediyor.

Son söz; adalet gecikince "Vay gidene" diyoruz. Çığlık atıyoruz sesimizi duyan yok.

Mutlu yarınlar dilerim...