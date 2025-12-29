Yılın bitmesine sadece iki gün kaldı, yıl bitiyor, zaman geçiyor, hayat ellerimizden su gibi akıp gidiyor.

2025 unutamadığınız bir yıl oldu mu? 2024 biterken yılbaşı gecesi, 2025'ten dilediğiniz, hayalleriniz umutlarınız gerçekleşti mi?

2025, unutamadığınız bir yıl oldu mu?

Yılbaşı gecesi 2024'e elveda derken 2025 hayalleriniz, umutlarınız gerçekleşti mi?

Herkes yılbaşı gecesi öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk dileğinde bulunur. Evimizde ve yuvamızda birlik, dirlik, güzel bir iş, bol bol para ve hellalinden rızık diler.

Peki... Millet olarak bizler yeni yıla girmeye hazır mıyız?

Evlerde tencereler zor kaynıyor, bulgur bulamaç karınlar doyuyor.

Fakat evde ihtiyaç bitmez, havalar soğudu, ısınmak için doğalgaz, klima, odun ve kömür hepsi ateş pahası...

Doğalgazın İzmir'de metreküp fiyatı 12.77 TL... Faturanın meblağı, kullanım ve dairenin metre karesine göre değişiklik gösteriyor.

Elektrik ise İzmir'de kilowatt fiyatı 3.89 TL...

Elektrik doğalgaz gibi değil, evinizin metrekaresi fark etmiyor, kilowatt aşıldığında faturanız kabarıyor.

25 kg bir torba kömür 190 TL ile 280 TL arasında markasına göre değişiklik gösteriyor.

Yiyecek, içecek, giyecek, mutfak masrafları ve çocuk varsa okul masrafları derken, liste uzayıp gidiyor.

Ez cümle, geçinemiyor olsak da yeni yıla merhaba diyeceğiz, yeni umutlar ve gelecek bizleri bekliyor.

Enseyi karartmadan, 2026'ya sağlıkla hoşgeldin demek dileğiyle...

Tekrar görüşünceye denk, hoşça kalın...