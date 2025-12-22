Bu hafta biraz dilimizi törpülüyelim dedik. Çünkü bu hafta aklımdan bir sürü yazı başlıkları geçti. İzmir'deki çıplak ayak eylemi... 19 Aralık'ta birleşik kamu iş konferasyonunun "Tükeniyoruz, açlık sınırında değil insanca yaşamak istiyoruz." isimli eylemi. Her yıl olduğu gibi yine karar verilmeyen asgari ücret. Dedim ki en iyisi ben bu hafta biraz soft birşeyler yazıyım.

Ama kalemim mi alışmış yoksa ben mi bilemiyorum.

Bir baktım ki aklımdan yine toplumsal sorunlar geçiyor, yine millet, yine halk, yine sokaktaki mutsuz insanlar...

Tam pahalılığa değinecektim, sanki içime doğmuş gibi...

Yazı yazarken bir taraftan da haber izliyordum, haberlerde kuru yemiş ve çerezde bu yılın şampiyonu gün kurusu olmuş. Gün kurusunun kilosu geçen yıl bu zamanlar 300 liraymış şu an gün kurusu tam tamına 600 lira olmuş.

Ben de bu haberden esinlenerek,

"PTT" yani pijama, terlik, televizyon üçlemesiyle evde yeni yıla merhaba diyecekler için kuru yemiş ve çerez fiyatlarını sizler için araştırtım.

Fiyatlar cep değil, direk pantolonun tamamını yakıyor.

En uygun olduğunu bildiğim markaya baktım. Şimdi yazının içinde reklam yapmayalım, şöyle ipucu vereyim, baş harfi "H" sen, ben, herkes... Bence artık anlaşıldı.

Şimdi fiyatları söylüyorum, hazır olun.

KOKTEYL LÜKS: 479 TL

KABAK ÇEKİRDEĞİ : 240 TL

BADEM: 499.000

TUZLU FISTIK: 150 TL

ANTEP FISTIĞI: 1.200 TL

FINDIK: 950 TL

Bu liste böyle uzayıp gidiyor ve yukarıda yazanlar sadece kilo fiyatları. Kalabalık aileler sadece tadımlık alabilir doyumluk alma devri çok geride kaldı.

Evde yeni yılı karşılamak için sadece çerez değil birkaç tane de meyve alırız. Portakal eşliğinde televizyon karşısında saat 00:00 olsa da dansöz çıksa izlesek diye bekleriz halk olarak.

Pekii...

Meyve fiyatları ne alemde...

PORTAKAL: 50 TL

MANDALİNA: 30 TL

MUZ: 130 TL

Yani 31 Aralık akşamı, evde oturup pijama, terlik ve televizyon üçlemesiyle yeni yılı karşılamak için olmayan kesenin ağzını açmak gerekiyor. Artık kese yok hepimizin cüzdanında kredi kartı var.

O zaman...

Kredi kartlarınızın dokunmatiğine kuvvet...

Yeni yıl yaklaşırken herkese sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum...