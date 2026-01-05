Sağlıkla, mutlulukla yeni bir yıla merhaba dedik.

Bugün 5 ocak...

Yeni yılı selamlayışımızın, 5. günündeyiz...

Hayatınızda değişiklik oldu mu?

Benim hayatımda henüz bir değişiklik olmadı, yine sabah 7.30 güne başlıyorum.

Bu yıl, piyangoda almadım.

Çünkü her yıl alıyorum, amorti bile çıkmıyor.

Ama 5 gündür, aklım orada; o yıl, belkide bu yıldı.

Talih kuşu başıma konacaktı, artık çok geç.

Zengin olmak için Mısır'daki dededen miras kalmasını beklemekten başka bir şansımız kalmadı.

Şaka bir yana...

Ne Mısır'da dedem, ne de kalacak bir mirasım var.

Alın terimizle bu yıl da çalışmaya devam.

Peki...

Canım İzmir'imde değişen bişey var mı? Ne yazık ki yok...

Çöpler, hava kirliliği ve trafik, kısaca değişen hiç bişey yok.

Sevgili komşum, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'lı vatandaşına kısa mesaj ile "2025'teki hizmetlerimizden memnun musunuz?" araştırma anketi yolladı.

Anketin birçok sorusunun şıklarında, toplamayı başaramadıkları “çöp” vardı.

Geçen hafta içi her yer yeni yıl için hazırlanıp süslenirken, o malum yer Sümerbank arazisi yine “toplanmış gibi” yapıldı.

O Sümerbank arazi öyle yapıldıkça ben de yazıcağım ve yine sevgili komşuma sesleniceğim. "Komşu, komşu hu..." buraları düzgün temizleyiver diyeceğim. Ama o yine "Mış" gibi yapacak.

Türkiye'de herkesin bildiği ama kimsenin işine yaramadığı asgari ücret değişti. Uzmanlara göre ekomi 2026'da daha da kötü olacak. Bakalm başımıza neler gelecek, bizleri neler bekliyor.

Yeni yıl geldi, hoş geldi...

Yeni yılda, telefonlarınız ve kapılarınız hayırlı haberler için çalsın.

Mutlu günler...