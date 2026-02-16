Eylül ayında arabesk müziğin kraliçesi Güllü'yü kötü bir şekilde son yolculuğuna uğurladık.

Güllü, Mattia Ahmet Minguzzi'nin 14 yaşında hayattan koparılmasına oldukça üzülmüş, yakınlarının yaptığı açıklamaya göre günlerce ağlamış.

Davaların istenildiği gibi sonuçlanmaması ve sebepsizce Ahmet'in ölüme gitmesine Güllü'nün duyguları gibi kalemide kayıtsız kalamayıp " Ah çocuk" şarkısını yazmış.

Güllü'nün son zamanlarında en büyük istediği, yazmış olduğu bu şarkıyı Ahmet'in 2 Ekim'de görülecek olan davasına yetiştirmekti. Yetiştirmek için büyük çaba sarf etti, fakat usta sanatçının ömrü vefa etmedi.

Güllü'nün ölümü sonrası şarkıyı kim okuyabilir diye düşünürken, arabeskin büyük sesi Kibariye, "Ben şarkıyı seve seve okurum" dedi. Geçtiğimiz günlerde Kibaye şarkıyı seslendirdi.

Ve kibariye yine yaptı yapacağını, yürekten, kaleme dökülen bu sözleri ancak bu kadar güzel ve duygulu okunabilirdi ağzına sağlık, üstat.

Şarkı sosyal medyada paylaşılırken, başta Mattia Ahmet Minguzzi olmak üzere akran zorbalığından yitirdiğimiz pırıl pırıl gençlere ve çocuklara, ailesi tarafından katledilen çocuklara ithaf edildi.

14 ŞUBAT...

Her yıl Şubat ayının 14'ünde "Sevgililer Günü" kutlanır.

Sevgilisi olanlar için Sevgililer Günü, sevgilisi olmayanlar ise kendilerini bugüne dahil etmek için "Sevgi Günü" diyor.

Pekii...

Sevgi gerçekten bir güne sığdırılır mı? Sevgilinize, sevdiğinize sevginizi belirtmek için hediye mi alınmalı, sürprizler mi yapılmalı? Bana göre hayır.

Her ilişkide olması gereken bağlılık, sadakat, güven, saygı; bir gün değil

her gün olmalı.

Öyle böyle derken bir "Sevgililer Günü" daha geride bıraktık.

Kapitalizm kazandı, esnaf iş yaptı, restoranlar, kafeler doldu taştı 14 Şubat ekonomiye can verdi.

HOŞGELDİN YA ŞEHRİ RAMAZAN...

Müslümanların inancı, bin aydan daha hayırlı olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e sayılı günler kaldı.

18 Şubat gecesi ilk sahur ile birlikte başlıyor, 19 Şubat ilk iftar.

Ramazan ayı tüm müslüman alemine hayırlara vesile olması, tutulan oruçların ve yapılan ibaretlerin kabul olması dileğiyle.

Herkese mutlu günler ve mutlu yarınlar diliyorum...