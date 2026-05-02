Bu satırların yazarı Karşıyaka’da oturduğu için tabii ki Karşıyaka’daki muhtarlıklardan söz edecek. Mahallem Bahçelievler ama Mavişehir Mahallesi Muhtarlığıyla alışverişim daha çok oldu nedense… Eski muhtar Gürol Bey ve Hasan Zeki Sungur nedeniyle olsa gerek… Bize ilk kitap bağışlayan muhtarlık olmuştu Mavişehir.

Kültür düzeyi oldukça yüksek bir nüfusun yaşadığı Mavişehir’in önceki muhtarı, bu nüfusa yakışan kayda değer bir muhtardı.

Bugünkü muhtar A. Çağdaş Baray da önceki muhtarın izini sürerek, mahallelinin sorunlarına yanıt bulma konusunda tüm enerjisiyle sürdürüyor çalışmalarını. Erhan Erdil ile birlikte…

Biz, kütüphane açtığımız belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla sorun yaşamamak için bağış aldığımız kitapları bağışçıdan hep sayarak alıyoruz. Çünkü 100 kitap bağışlayıp da bunu 500 gibi düşünen/ konuşan bağışçılarımız da olmadı değil… Dalgınlıklarından olsa gerek. Titiz olmakta yarar var diye düşünüyoruz.

Mavişehir Muhtarlığı, önceki dönemde olduğu gibi bize kitap bağışını sürdürmekte. Biz de bu muhtarlığın adını metal isimlik olarak açmış olduğumuz kütüphanelerde layıkınca yaşatıyoruz. Hem de fazlasıyla…

Genç muhtar ve yardımcısı; çevresine sadece kitap bağışlarıyla değil, sosyal- kültürel projelerle de aydınlığın ışığını taşıyorlar.

Çağdaş Baray’ın tanışmama vesile olduğu Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarlığına gelince…

Başka hangi muhtarlık ‘Karşıyaka’nın Filizleri’ projesi kapsamında öğrencilere muhtarlık olarak burs veriyordur bilmiyorum ama bu muhtarlık 4 öğrencinin elinden tutuyor bu konuda.

Gelenek haline getirdikleri ‘Yeni Yıla Merhaba’ adıyla düzenledikleri kahvaltıyla komşularının birbirlerini tanımalarına aracı oluyorlar.

Aşure etkinliğiyle kültürel değerlerini yaşatıyorlar. Pandemi ve o kahrolası deprem günlerinde 11 il’e gönderdikleri ayni yardımlarla toplumsal dayanışmaya imza atmışlar.

Batman ili Kozluk ilçesindeki çocuklara giyim kuşam malzemeleri göndermişler. 5 yıl önce muhtarlık binasının hemen yanı başına bir kütüphane kurmuşlar. Büyükşehir’in katkılarıyla… İhtiyaç duyan her adrese de kitap yardımında bulunmuşlar. Bergama’nın Sarıdere köyüne kadar… Hatta Karşıyaka Belediyesi’ne bile 2 bin kitap vermişler.

Burada bir tuhaflık yok mu sizce diyesim geliyor. Belediyenin kültür müdürü geliyor ve muhtarlıktan kitap dileniyor. Oysa bizim bildiğimiz belediyeler; kitap alır, kitaplıklar kurar. İhtiyaç duyan muhtarlıklara/ okullara ve kurumlara da kitap desteğinde bulunur.

Kentin orta yerindeki 10 yıllık Mehmet Atilla Kitaplığı’nı kapatan ve burada iki buçuk yıl süren ‘Bilim-Sanat-Edebiyat Söyleşileri’ ne de son veren kişi değil miydi sahi bu kültür müdürü?

Diyesi geliyor insanın… Kültür müdürü, yeni kültür müdürü olduğundan görevinin tam olarak ne olduğundan habersiz gibi. Düşünün bir kere… Kitaplık kapatıyor sayın müdür! Özgür Özel duysa bunu, herhalde kulağını çeker!

Türkiye’nin Batı’ya açılan penceresi İzmir’in Karşıyaka’sında iki bine yakın kitabın bulunduğu kitaplığı kapatan bir belediyenin Karşıyaka adını taşıyor olması insanın yüreğini dağlıyor.

Buna tepki gösterenlerin azlığı da…

İyi niyetli- çalışkan Başkan Hanımşah Han, hem Karşıyaka hem de Bayraklı Belediyesi dersanelerine birer kamyonet dolusu yardımcı ders kitabı ve test kitapları da dağıtmış.

Plates, yoga, halkoyunları ve halk müziği konularında mahalleliye kurs verilmesini sağlamış.

Belediye tarafından yürütülen Mavi Kapak kampanyası ile atık yağların toplanması kampanyasına komşuların katılımı sağlanmış.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Döngüsel Kültür Stratejisi’ kapsamında düzenlediği ‘’Fark Yaratan Muhtarlar ’’projesine katılarak ödül kazanmışlar.

İki kez de bize/Rasime - Recai Şeyhoğlu Kütüphaneler Zinciri’ne/ (394 + 163) kitap bağışlayarak dostluk elini uzatan Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarlığını biz de daha önce açmış olduğumuz kütüphanelerimizde yaşatıyoruz.

Çünkü yaşanası/ yaşatılası işlere imza atıyor bu iki muhtarlık! Adlarını yaşatmak da bizim görevimiz olmalı. Hem bağış alacaksınız hem de görmezden geleceksiniz, olur mu?

Mutlaka; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Nergiz, Örnekköy, Sancaklı, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar ve Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarlıklarının da anlatılası/ yazılası projeleri/etkinlikleri vardır.

Bilmezsek yazamayız ki…

