Sizlerin aklına kim geliyor bilmiyorum ama ben Ayberk’in bu konuda iyi bir öğretmen olduğunu- pardon diş hekimi olduğunu- söyleyebilirim rahatlıkla.

Hasta koltuğuna uzanıp ağzımı açtığımda dişlerime yaptığı her müdahale esnasında yaptığı işi yanında kendisini izleyen iki yardımcı hemşiresine ve diş hekimine anlatıyor olması, tıpkı üniversite hastanelerinde sabah vizitlerinde hastalarını ziyaret eden hocaların yaptığı işi anımsattı bana.

Oysa burası hastanenin kliniği değil, Ayberk’in muayenehanesiydi.

Önceki yıllarda yaptığı öğretim üyeliğini/ hocalığını burada da sürdürüyordu.

*

Peki… Kim oluyor Ayberk?

1972/ İzmir doğumlu. Dişhekimi/ sanatçı Namık Altuğ’un Jale Altuğ’dan doğma oğlu. İlk ve ortaokulu Hatay’daki Agah Efendi’de okumuş. Eşrefpaşa Lisesi’ni bitirmiş.

1994’te de Gazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun olmuş. Babanın beyaz önlüğü onu etkilemiş olmalı.

1995-96 yılları arasında askerlik hizmetini takiben 1997’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nde diş hekimliğine başlamış.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi GATA) Dişhekimliği Merkezi/ Ağız-Diş-Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda doktora ve uzmanlık eğitimi sonrası çeşitli hastanelerde görev aldıktan sonra 2012 yılında aynı ana bilim dalında öğretim üyeliğine atanmış. Aynı yıl, ‘doçent’ unvanını almış.

2012-2016 yılları arasında GATA Dişhekimliği Merkezi/ Ağız Diş Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalında idari ve eğitim işleri sorumlusu öğretim üyesi olarak görev yapmış.

2016-2018 yıllarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Dişhekimliği Fakültesi kuruluşunda ve akademik faaliyetlerinde görev almış.

Akademik olarak 3 uzmanlık tezi yöneten Ayberk Altuğ, sonrasında kayda değer başarı öykülerine imza atmış.

Uluslararası hakemli dergilerde 30’un üzerinde, ulusal hakemli dergilerde 21 makale, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan 270’in üzerinde bildiri, yayımlanmış uluslararası yayınlarda 1 bölüm, çeşitli kongre ve bilimsel toplantılarda alınmış 5 ödül sahibi…

2019 yılında kendi isteğiyle ayrılmış Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden. Aynı yıl Birunî Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız- Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda ‘Profesör’ kadrosuna atanmış.

Devlet hizmetinde geçen yılların ardından uzman dişhekimi olan eşi Handan Altuğ ile Alsancak’taki muayenehanesini açmış.

Öte yandan da İzmir Tınaztepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde de ders vermeye başlamış.

İstiyor ki sadece özel hastalarıyla günü geçmesin. Yetişmekte olan öğrencilere de hizmeti dokunsun.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Derneği üyesi.

Aldığı ödüllere gelince… Öyle çok ki… Hangi birini yazayım?

Emekli albay olduğunu söylemeyi unuttum galiba.

Diploması, aldığı sertifikalar, diğer belgeler muayenehanesinde hastalarına gülümsüyor gibi.

*

Evlatlarına her daim kol kanat germiş müşfik bir anneyle, çocuklarına örnek olmuş bir babanın elinde yetişen çocukların böylesi başarı öykülerine imza atması şaşırtmıyor insanı.

Ayberk’e soracak olursanız dedesi Hasan öğretmenin de bu başarıda bir payı olmalı.

Adı da zaten Hasan Ayberk Altuğ.

*

Benim ilkokul yıllarımdan bu yana doktorlara olan aşkımı bilmeyen yoktur. Nikâh şahidim bir göz doktoru. Ahmet Kocabıyık. Damadım Barış, işyeri hekimi. Biricik yeğenim Emrah Şeyhoğlu İsveç’te iç hastalıkları uzmanı. Hala oğlum Kudret ve eşi doktor. Teyze kızım Handan doktor. Kuzenlerim Yasemin ve Yasin romatolog ve genel cerrah. Eşleri de… Dayım Hüsnü Büke, iç hastalıkları uzmanıydı. Akrabam Ergül Mavi ile Tufan Canseven birer ortopedist.

Ben de doktor olacaktım. Hem de askeri göz doktoru! Gel gör ki ÖSYM beni öğretmen yaptı!

Dişhekimleri de az değil! Mertol gibi, Sevgi gibi, Candan gibi…

Eminim Ayberk ile Handan’ın iki çocuğu da ileride ya hekim ya da dişhekimi olacaklar.

Çünkü yeğenim, rol model alınacak bir baba!