Son Mühür / Yağmur Daştan - Sokak röportajlarıyla Türkiye’nin gündemini tutan Arif Kocabıyık’ın CHP serüveni, rozet takılmasının üzerinden çok geçmeden sona erdi. Sosyal medyadaki tartışmaların ardından genel merkezin üyelik sürecini durdurma kararı alması geniş yankı uyandırırken, sessizliğini ilk kez Son Mühür’e bozan Kocabıyık’tan dikkatleri çeken açıklamalar geldi. Kendisine gösterilen tepkiyi "hazımsızlık" olarak nitelendiren Kocabıyık, mücadele etmek için parti kimliğine ihtiyacı olmadığını vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“CHP’ye girmemizi hazmedemediler”

“30 yıl siyaset yapıp başka partiden başka partiye ya da başka belediyeden başka belediyeye geçenlerde bile bu kadar ses çıkarılmadı. Bu sıradan bir üyelikti aslında” sözleriyle açıklamalarına başlayan Kocabıyık, “Üye de olmamıştım aslında. Sadece rozet takımı oldu. Maalesef ki havuz medyası ve bizim görüşümüz ve duruşumuzdan dolayı rahatsız olanlar CHP’ye girmemizi hazmedemedi. Böyle bir süreç yaşandı” ifadelerini kullandı.

“Birçok vekil ve başkandan daha başarılı olduğumu düşünüyorum”

CHP Genel Merkezi’nin baskı altında kaldığını söyleyen Kocabıyık, “Onlara da hak veriyorum, kızmıyorum da. Kesinlikle kırgın da değilim. Mücadele etmenin bir parti üyesi olma şartı yoktur. Ben 8 yıldır zaten sokaklarda mücadele ediyorum. Hiçbir parti üyesi olma şartı da yok bunda. Birçok siyasi parti milletvekilinden ya da belediye başkanından daha başarılı olduğumu düşünüyorum. Daha çok fayda sağladığımı düşünüyorum. Yine normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak mücadeleme devam edeceğim” dedi.

“Benim için bir artı ya da eksi olmayacaktı”

“Mağdur edildiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna da yanıt veren Kocabıyık, “Mağdur edildiğimi falan düşünmüyorum. Benim için bir artı ya da eksi olmayacaktı zaten. Üye olsam da olmasam da aynı millet benim arkamda. Sevmeyenler de zaten ne yapsak karşımızda oluyordu. Benim açımdan yıpratıcı bir süreç değil. Mental sağlığı yüksek biriyim. Yazılanı, çizileni kafama takmıyor işimi yapıyorum. Sokak röportajlarına devam edeceğim” diye konuştu.