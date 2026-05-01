Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir siyasetinde sular durulmuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, Çankaya Otoparkı eylemlerinin arkasında siyasi bir yapı olduğunu ima ederek hedef gösterdiği eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, sessizliğini bozarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Tugay’ın "Harmandalı’nda insanları sokağa döken bir muhtar var, gitti AK Parti’ye üye oldu. Anladınız mı şimdi kim yapıyor bu işleri. Aynı şey, bunların içinde de var. Bunların hepsinin arkasında maalesef böyle yapılar, zihniyetler var” diyerek, “İzmir halkı İzmir üzerine oynanan oyunların farkında olsun" çıkışına, 40 yıllık partisini terk ederek AK Parti’ye katılan Kazar’dan "Cemil Tugay gibiler o partiye geldiği için AK Parti’ye geçtim" yanıtı geldi.

Başkan Tugay’ın iddialarına Son Mühür aracılığıyla cevap veren Kazar, belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi.

“Yerinde olsam bugün istifa ederdim”

“Başkan’ın açıklamaları sıradan bir tepki görmedi; baya bir tepki gördü. Ben Başkan’ın yerinde olsam bugün istifa ederim” sözleriyle açıklamalarda bulunan Kazar, “Harmandalı’nın orada bir muhtar vardı, AK Parti’ye geçti” dedi. Nedenlerini niye anlatmıyor? Ben AK Parti’ye neden geçtim, niye geçtim? 40 senelik partimden neden istifa ettim? Bunu neden sorgulamıyor? 60 yaşına girdim, çok belediye başkanı gördüm ama bunun kadar yalancı görmedim. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi’nde bir çocuk hayatını kaybetti. Neredeyse o çocuğu suçlayacaktı. O yüzden Başkan’ı ciddiye almak dahi istemiyorum. Tüm İzmir’den özür diliyorum ama ben Cemil Tugay’ı ciddiye almıyorum, ciddi bir adam değil, sıradan bir adam” ifadelerini kullandı.

“Durup dururken beni hedef aldı onu da anlamadım”

Harmandalı’da bir sürü evin yıkıldığını ve yıkımların da hala devam ettiğini söyleyen Kazar, “Mahkeme kararıyla çöpü kapatmamıza rağmen hala Manisa’dan sıvı atık geliyor. Dün yine gittim uyardım, ‘Bir daha gelmeyin’ dedim. Belediyenin anlaşması olduğunu söylediler, ben de ‘O anlaşmayı bana yarın getirin’ dedim, ne oldu bilmiyorum. Dünkü açıklamaların ardından beni arayan partili, partisiz bana destek veren çok insan oldu. Çünkü bir belediye başkanı böyle bir açıklama yapmaz, şu açıklamayı yapar: “Muhtar şu hatayı yaptı, biz de bu projeyi yaptık. Harmandalı’yı ağaçlandırdık, sosyal tesisler yaptık.” Bir muhtar AK Parti’ye neden geçti, gerekçesi neydi? İnsanları sokağa neden döküyordu? Bunların gerekçesini söylemeden böyle açıklama yapmaz. Benim anladığım; şimdi işçilerle yeni sözleşme yapılıyor ya gündem değiştirmeye çalışıyor. Bu Başkan’ın yalandan başka bir projesini söyler misiniz? Çocuk ölüyor, başka şey söylüyor. Harmandalı için başka şey söylüyor. Tesis yapamıyor başka bir şey söylüyor. Ben bir şey anlamadım. Neden durup dururken beni hedef aldı onu da anlamadım” dedi.

Tugay açıklasın: Ramazan Arslan ne iş yapıyor?

“Soruyorum: Ramazan Arslan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ne iş yapıyor?” ifadeleriyle açıklamalarını sürdüren Kazar, “İşçi çıkaran, işçinin ekmeğiyle oynayan o. Sayın Cemil Tugay çıksın, Ramazan Arslan’ın ne iş yaptığını açıklasın. Çiğli’de bazı şeyler de onun etrafında dönüyor. Harmandalı’da 14 ev yıkıldı. Mahkeme kararı var. İdare mahkemesi ‘Aksi karar olmadıkça bu kararı uygulamalısınız’ der. Bunlar üç sene boyunca oraya çöp döktüler mi, döktüler. Daha sonra bakanlık önünde süreyi 2 defa uzatmadılar mı, uzattılar. ‘Proje yapacaktık, muhtar engelledi. Bu yüzden oraya geçti’ dese anlarım. Harmandalı’nda 2018’de ‘Gözetleme alanı’ diye bir bölge çıktı. Mimar Sinan Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Nazmi Kahya Caddesi, 9600 sokak… Bu bölgeler ilan edildikten sonra Geri Dönüşüm Fabrikası’nı o alana nasıl yaptılar? Hangi demokrasiyle hangi hakla? Hangi hukukla? Bir yerde cami yaptırmıyorsun, ev yaptırmıyorsun, okul yaptırmıyorsun ama geri dönüşüm fabrikası yaptırıyorsun? Bu nasıl oluyor? Hak, hukuk, adalet bunun neresinde?” sorularını yöneltti.

“Ağlayanların değil iş yapanların partisine geçtim”

Son olarak “Neden AK Parti’ye geçtiniz?” sorusunu da yanıtlayan Kazar, “Cemil Tugay gibiler o partiye geldiği için AK Parti’ye geçtim. 1983’te SODEP (Sosyal Demokrasi Partisi) ve Halkçı Parti’den (HP) gelmişim. Necdet Calp, Aydın Güven Gürkan’dan gelmişim… Erdal İnönü’lerle çalışmışım. Ben bunları gördüğüm zaman bunlar sosyal demokrat değil; kendi koltuklarını sağlama almak istiyorlar. Ülke, halk umurlarında değil. Cemil Tugay’a soruyorum: CHP’nin baraj altında kaldığı 1999 seçimlerinde oyunu kime verdin? Yüreği varsa çıksın açıklasın. Madem CHP’li, CHP’yi savunuyor ya. Ben Cemil Tugay gibilerini gördüğüm için partiden ayrıldım. Ağlayanların değil, iş yapanların partisine geçtim. Bu kadar basit” diye konuştu.