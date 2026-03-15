Özlem Zengin,’’ Ne var bunda, biz de halkımız gibi peynir ekmek yeriz.’’dedi. ‘’Halkımız niye peynir ekmek ile iftar yapıyor, onlar da bizim gibi pirzola, biftek, istakoz, kestane balı, ejder meyvesi yesin.’’ demedi, diyemedi.

. Galata Köprüsü ve oğul Bilal görüntüsü eşliğinde ‘’ Ne zaman Galata Köprüsü’nde İran’da ölen çocuklar için miting yapıyorsunuz?

. Ne güzel demiş şair: ‘’ Dün, İstanbul’u işgal eden İngiliz’e gülerek g….tünü okşatanların bugün Atatürk düşmanı olması normaldir.’’

. AKP’li vekil, 90 bin liralık çantayla yoksul ziyaretinde.

. Fotoğraf eşliğinde ‘’ Cuma mesajlarını aksatmadan paylaşan Elazığ’ın Mollakendi Beldesi’nin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, fuhuşa yer temin etmek suçundan tutuklandı.’’

.Yusuf Tekin: ‘’2001 yılında öğretmenlerimiz ‘İnşallah çocuklarımız tuvalet ihtiyacını gidermek için okulun dışına çıkmak zorunda kalmazlar.’ diyordu. Yani, okullarda tuvalet falan yoktu.’’

. Bu 89 tarikatın dünyaya bir bok böceği kadar faydasının dokunmadığını biliyor muydunuz? Türkiye’de çocuklarınızı korumanız gereken tarikatlar: 1- Nakşibendiler 2- Menzilciler

. Menzil Cemaati lideri Abdulbaki El Hüseyni’nin mirasçıları, Londra ve Liverpool’daki taşınmazları nedeniyle Büyük Britanya mahkemelerinde davalık oldu. Hani mülk Allah’ındı?

. İsrail’e giden bombalara aracılık yapan şirket Türk çıktı.

. Siz hiç ABD’nin veya bir Avrupa ülkesinin devletinin yaptığı köprüyü, tüneli, barajı, otoyolu sattığını gördünüz mü?

. Akın Gürlek 100 milyonluk servet biriktirdi. 45 yaşındaki Akın Gürlek’in 16 taşınmazı var.

.Birçok şeyi unutabilirim de aile bakanı bir kadının bir vakfı korumak için 45 erkek çocuğunun tecavüze uğramasına ‘’ Bir kereden bir şey olmaz! ‘’ demesini asla unutamam.

. Bacımın başörtüsüne el uzatılıyor diye bağıranlar! Çocuklarınızın donuna el uzatılırken neden suskunsunuz?

. Nohutu, mercimeği, samanı, patatesi dışarıdan alıyor… Ama uçağı, arabayı, gemiyi, denizaltıyı kendimiz yapıyoruz. Andersen yazamadı böyle bir masalı.

. Müslüman İran’ı vuran tüm uçaklar Müslüman ülkelerden kalkıyor. Neydi yeni trend? Kâbe’de hacılar hu der Allah!

. Adam çürük raporu alıp askere gitmemiş ama eline ok-yay almış, bırakın Türkiye’yi batan Osmanlıyı kurtaracakmış.

. Cüppeli Ahmet’in arabasının markasını bilmeyenler olabilir. AUDİ A 8L / Değeri ise yaklaşık 12 milyon TL. Bu arabayı bir hoca haram yemeden nasıl alabilir?

. İlkokulu 70 kişilik sınıfta okuyup üniversiteyi tek başına okuyan ünlü fakir kimdir?

. Bir Tunuslu, Türk’e küçümser bir tavırla ‘’ Atatürk ne yaptı ki!’’ demiş. Türk, ‘’ Ben Fransızcayı keyfimden, sen ise mecburiyetten öğrendin.’’demiş.

.150 lüks araç, 5 helikopter, 500 korumayla camiye giden adam, cami çıkışında ‘’İsrafa hiç tahammülüm yok.’’ dedi.

. Norveç Veliaht Prensiyle vatandaşlık töreninde tokalaşmayı reddeden kadın, Müslüman. Tokalaşmak haram ama gayrimüslim bir ülkeye sığınmak-devletten ücretsiz ev-yemek almak- sosyal yardımlarla yaşamak helal. Buna ne demeli?

.Düzce Üniversitesinde Dekan, ailesini işe yerleştirdi. Büyük kızı Fatma Betül Kara, fakültede araştırma görevlisi. Damat Hüseyin Avni Ardaç, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda görevli. Küçük kızı Büşra Kara, bilgisayar mühendisliğini bitirdikten hemen sonra aynı üniversitede lisans yaptı.

.CHP’nin TBMM’ye sunduğu ‘’ Tarikat ve cemaatlerin kamusal faaliyetlerinin araştırılması’’ önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

.Hırsızlar köpeğin önüne kemik atarak evi soyarlar. Tarikatlar, cemaatler de milletin önüne din atarak ülkeyi soyarlar.

. Erzurum’da kargoyla dua göndererek yaklaşık 4 milyon TL kazanan üfürükçünün 320 yıla kadar hapsi istendi.

.Neymiş? Araplar, Osmanlıya ihanet etmemiş. Araplar, bugün gözünüzün önünde İran’a karşı İsrail ve Amerika’yı destekliyor. 110 yıl önce de Osmanlıya karşı İngiltere’yi desteklemişlerdi. NOKTA!

.Halil Konakçı:’’ Peygamber, yeri gelmiş adam öldürtmüş. Yeri gelmiş, kendisi de adam öldürmüş.

. Hıristiyan İspanya Başbakanı Sanchez:’’İspanya bu felaketin karşısındadır.’’dedi. Müslüman Halil Konakçı: ‘’ Ben tarafsızım!’’

. Halil Konakçı: ‘’ Ben bir imam olarak Allah’ın yeryüzündeki temsilcisiyim. Ben şunun bunun değil, Allah’ın askeriyim.’’

. Bir tane tarikat ve cemaat İsrail ve ABD’yi kınamadı. Çünkü emperyalizmin ileri karakolları!

.Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2013-2023 döneminde Cengiz Holding’in 2,6 milyar TL’lik vergi borcunu ve 4,9 milyar TL’lik vergi cezasını sildi.

. Biz geldiğimizde 2,5 milyon fakir vardı. Biz şimdi 17,5 milyon fakire bakıyoruz.

. Açık soru: Kadir Mısıroğlu, yurtdışında kaldığı 11 yıl boyunca neden şeriat ülkelerinde değil de İngiltere’de yaşadı?

. Hırsız başkalarınınsa konuşulur. Bizimse konuşulmaz, partiye zarar verir.

.’’ Camiden, mescitten terörist çıkmaz.’’ (Konuşan Adam 26)

IŞİD meyhaneden mi çıktı? TALİBAN birahaneden mi çıktı? EL KAİDE kumarhaneden mi çıktı? FETÖ gece kulübünden mi çıktı?

. 17 çocuk MESEM’de can verdi. Bakan, ‘’Rahat olun’’ dedi.

. AKP’li vekil kolunda 3+1 daire taşıyor.

. (Reza Zarrab fotoğraflı) ‘’Bana diyorlar ki yolsuzluk için neden Türkiye’yi seçtin? İran’da asıp Kuzey Kore’de kurşuna diziyorlar. Türkiye’de ise plaket verip alkışlıyorlar.’’

. Gani Müjde / Kafasına kuş sıçtığında şans oyunu oynayan toplumun, ağzına sıçana oy vermesi normaldir.

. Mekke’de viagra, tekkede badem, evde 4 kadın, Kıbrıs’ta kumar, Porsche’ta kokain, her haltı ye! Sorsan yılbaşı kutlamak günah!

. (Sümeyye Erdoğan fotoğraflı) ‘’ Babam İslam aleminin halifesi sayılır. Yolsuzluk yapmış olsa bile bunu İslamiyet için yapmıştır.’’

. AKP’li Leyla Şahin Usta; ‘’ Suriye’de Müslümanlar katledilirken sessiz kalanlar bugün ‘’ Aleviler öldürülüyor’’ diyerek ortalığı ayağa kaldırıyor.’’

. Bilal Erdoğan: ‘’ Haram yiyenler Allah korkusu olmayanlardır.’’

. Bilal Erdoğan: ‘’ Kolay yoldan bir yere gelmiş insanları örnek almayın!’’

. 65 yaşını geçen öğretmenlerin 20 kişilik sınıfı idare etmesine izin verilmiyorsa; 65 yaşını aşan siyasetçilerin milyonlarca insanı idare etmesine niye izin veriliyor?

. Okula aç giden çocuklara günde en az bir öğün ücretsiz yemek verilmeli önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

. İYİ Parti’nin ‘Polis intiharları araştırılsın’ önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

. Eski DEM Parti Milletvekili Sebahat Tuncel: ‘’ Kürtler taktik olarak emperyalistlerle ittifak kuruyor. Ortadoğu’da bu güçlerle ilişki içerisine girmeden yürümeniz zor.’’

. Erkeğin sakalını kutsal sayıp kadının saçını haram görmek, Arapların bize bulaştırdığı bir ruh hastalığıdır.

. İlber Ortaylı: ‘’ Arapça küfür duysa elini açıp âmin diyecek cahil çok memlekette. O yüzden Türkçeye sahip çıkalım ki cahiller üremesin.’’

. Hulki Cevizoğlu: ‘’ Hz. Muhammed Peygamber gelse Erdoğan’dan fazla oy alamaz.’’