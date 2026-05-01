Son Mühür / Atakan Başpehlivan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, özellikle İzmir'deki devlet hastanelerinde Manyetik Rezonans (MR) randevularında yaşanan gecikmeler hakkında Son Mühür’e önemli açıklamalarda bulunarak, hastanelerin anayasada yer alan sosyal devlet ilkesine göre hizmet etmesi gerektiğini savundu.

Ahmet Doğruyol: Özel şirketlerin önceliği para kazanmaktır

Hastanelerde yaşanan Manyetik Rezonans (MR) problemleriyle ilgili öncelikle özel sektör mü, kamu mu ayrımının doğru incelenmesi gerektiğini savunan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, kamunun kendi yapması gereken işleri, özelden almasının sorun yarattığını vurgulayarak, “Kamu mu, özel sektör mü öncelikle buna mı bakmak gerekiyor, randevu günü konusunda hastanelerde sıkıntılar yaşanabiliyor. Farklı faktörler var, bir tanesi kamunun kendi yapması gereken işleri özelden hizmet alması bu ciddi bir sıkıntıdır. Bu da bir hastane bir MR sistemini özelleştirirken firma geliyor yılda ve ayda kesilecek MR sayısını sorarak bilgisini alıyor. Böyle bir durumda da elbette özel şirketlerin önceliği para kazandırmaktır.” şeklinde konuştu.

“Sağlık hizmetlerinde rant ön planda olmamalı”

Öte yandan, sağlık hizmetlerinde rant kavramının ön planda olmaması gerektiğini savunan Doğruyol, özellikle kamu hastanelerinde önceliğin gelir gider dengesi değil, vatandaşlara verilen hizmetin kalitesi olması gerektiğini aktararak, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık hizmetleri sunumunda rant ön planda olmamalıdır, insan sağlığı ön planda olmalıdır. Ancak bizde hem özel şirketlerin verdiği sağlık hizmetlerinde hem kamunun verdiği sağlık hizmetlerinde ne yazık ki para ve rant ön plana çıkıyor. Özellikle devlet hastanelerinde gelir gider dengesi değil, vatandaşlara verilen hizmetin kalitesine bakılır. Anayasamızda yer alan sosyal devlet hizmetine görev çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum.”