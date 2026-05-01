1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... İşçi Bayramı, yalnızca takvimde yer alan bir gün değil; emeğin, alın terinin ve insan onurunun görünür olduğu bir simgedir. Yıllar boyunca verilen mücadelelerin, kazanılan hakların ve ödenen bedellerin ortak adıdır.

Ama emek, bir güne sığmaz.

Hayatın akışını sürdüren, düzeni ayakta tutan, çoğu zaman fark edilmeyen o görünmez güçtür emek. Sabahın erken saatlerinde başlar, gecenin en sessiz anlarına kadar devam eder. Bazen bir hastanın başında, bazen bir sistemin içinde, bazen de kimsenin adını bilmediği bir görevde… Ama hep vardır.

Ben de o emeğin içindeyim.

Çalışmanın sadece fiziksel bir eylem olmadığını, çoğu zaman bir sorumluluğu sırtlanmak olduğunu yaşayarak öğreniyorsun. Yorgunluk sadece bedende değil, bazen zihinde, bazen kalpte birikir. Ama yine de devam edersin. Çünkü bazı işler beklemez, bazı sorumluluklar ertelenmez.

Emek çoğu zaman sessizdir. Alkış beklemez, görünür olmayı talep etmez. Ama bu, onun değersiz olduğu anlamına gelmez. Aksine, en gerçek olan şeyler çoğu zaman en az konuşulanlardır. Birinin hayatına dokunmak, bir düzenin bozulmamasını sağlamak, bir günü sorunsuz tamamlamak… Bunlar küçük gibi görünen ama aslında hayatı ayakta tutan şeylerdir.

İşçi Bayramı, belki bir hatırlatma. Ama asıl mesele, o hatırlamanın bir günle sınırlı kalmaması. Çünkü emek, sadece meydanlarda anılacak bir kavram değil; her gün yaşanan, her gün yeniden verilen bir çabadır.

Ve belki de emek en çok şunu anlatır:

Görünmese de vazgeçilmez olmayı…