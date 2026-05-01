1 Mayıs’ın Dünü, Bugünü ve Yarını;

Tarih, salt geçmişin kolektif hafızası değil; aynı zamanda bugünün idrakini şekillendirmekte olan bir hafızadır. 1 Mayıs, bu hafızanın en diri, en direngen noktalarından biridir. Sanayi devriminden bu güne çarklar arasında sıkışmış olan insan emeğinin, hak ve onur talebini toplumsal bir dile dönüştürdüğü bir eşiktir. 1886 tarihinde Haymarket Olayı ile sembolleşmiş olan bu tarih, sadece bir başkaldırının değil, aynı zamanda insanın kendi emeği üzerindeki söz hakkını talep etmesinin küresel sembolü olmuştur.

Bugün amaç, 1 Mayıs’ı anlamak adına sadece geçmişin idealize edilmiş direniş hikâyelerini hatırlamak değildir. Aksine, emeğin dönüşmüş doğasını ve bu dönüşümün yaratmış olduğu yeni eşitsizlik biçimlerini kavramakla mümkün olabilir. 20. yüzyılın kitlesel işçi hareketlerinden, 21. yüzyılın parçalı ve güvencesiz çalışma biçimlerine kadar uzanmakta olan bu süreçte, emek artık yalnızca fabrikalarda değil; sosyal platformlarda, algoritmaların gölgesinde, görünmeyen mesailerle yeniden tanımlanabilir.

Türkiye noktasından bakacak olursak ; 1 Mayıs, yalnızca bir “emek bayramı” değil; aynı zamanda demokrasi mücadelesinin de kritik ve hassas bir parçasıdır. Özellikle 1977 Taksim 1 Mayıs Katliamı, bu topraklarda emeğin taleplerinin nasıl siyasal gerilimlerle iç içe geçmiş olduğunun acı bir göstergesi olarak hafızalara taşınmıştır. Bu tarihsel kırılma, Türkiye’de emek mücadelesinin sadece ekonomi üzerinden değil , aynı zamanda siyasal bir zeminde yürüdüğünü de tabloda net görmekteyiz.

Bugün gelinen noktada ise emek, sadece ücret ve çalışma saatleriyle sınırlı bir tartışmanın ötesine geçmiş durumdadır. Güvencesizlik, kayıt dışılık, genç işsizliği ve kadın emeğinin görünmezliği gibi toplumu negatif yönde etkileyen hususlar, çağımızın temel emek sorunları olarak karşımızda duruyor. Özellikle genç kuşaklar için “iş” artık bir kimlik ve gelecek vaadi olmaktan çıkmışken; “çalışmak” çoğu zaman sadece hayatta kalmanın bir aracı haline geliyor.

Ancak tüm bu karamsar tabloya rağmen 1 Mayıs’ın taşımış olduğu anlam daha da güçlenmektedir. Dayanışmanın karşılığı olmaktadır. Çünkü emek, yalnızca bireysel bir çaba değil; toplumsal , ortak bir varoluş biçimidir. Birlikte üretmenin, birlikte talep etmenin ve birlikte direnmenin adıdır. Bu nedenle 1 Mayıs, geçmişin bir hatırası değil; bugünün ve yarının inşasında belirleyici bir çağrıdır.

Aslında bugün sormamız gereken en kritik soru şudur: Emeğin onuru, çağımızın hız ve verimlilik obsesyonu içinde nerede konumlanıyor? İnsan, üretim süreçlerinin merkezinde mi, yoksa giderek daha da dışarı mı itiliyor?

1 Mayıs, bu sorulara verilecek yanıtların eşiğidir. Ve her yıl yeniden hatırlatır: Emeğin değeri, ancak ona sahip çıkan bir toplumsal bilinçle korunabilir. Aksi halde tarih, yalnızca tekrar eden bir adaletsizlik döngüsüne dönüşür. Çünkü çözümü olmayan adaletsizlik direkt döngüdür.

Bugün, emek adına düşünmek ve konuşmak gerekiyor. Çünkü gölgede kalan, kenarda duran her emek, yalnızca bir insanın değil, çok insanın, bir toplumun kaybıdır.

Bu ülkede emek çoğu zaman sadece alın teriyle değil, suskunlukla da sınanır. Çünkü bazen çalışmak yetmez; konuşmanın, itiraz etmenin, hakkını aramanın da bir bedeli vardır. Ve o bedel, kimi zaman bir işten, kimi zaman bir hayattan eksilir. İşte tam da bu yüzden 1 Mayıs, aslında yalnızca emeği değil; cesareti de hatırlama günüdür.

‘’Vermeyin insana izin kanması ve susması için; Hakkını alması için kitleyi bilinçlendirin,

Bizlerin ellerindedir gelen ışıklı günler.’’ Cem Karaca - 1 Mayıs