Hayat ne garip...

Gazetedeki haberlere baktığımızda, ufak tedbirlerle önlenebilecek kazaların birçok kişinin vefat etmesine sebep olduğunu görüyoruz.

Şu haberlere bakın...

Yağmurlu bir havada yolda yürürken elektrik akımına kapılan çift hayatını kaybetti.

Trafikte giderken kontrolünü kaybeden TIR 10 araca çarptı. Bir polis şehit oldu. Üç vatandaş hayatını kaybetti. Biri polis üç vatandaş yoğun bakımda...

Fabrikada konteyner taşıyan forklift operatörü arkadaşına şaka yaparken konteynerı düşürdü. Konteyner altında kalan işçi kurtarılamadı.

Yolda giderken aracı çukura giren sürücü, aracın kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarpıp takla atan araçta sürücü hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı

Yedikleri yemekten zehirlenen öğrenciler soluğu hastanenin acilinde aldı.

Kavga eden bir çifti ayırmaya çalışan N.A bıçaklandı.

15 yaşında bir çocuk, akranı gençle tartıştı. Çıkan kavgada bıçaklanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Otomobile çarpan motosikleti havada takla attı. Motosikleti kullanan genci kaskı kurtardı. Kaza hafif sıyrılarla atlatıldı.

Son haberde eğer genç kask takmasaydı ne olurdu? Kask hayatını kurtardı.

Yukarıda yazdığım haberlerin çoğu,

ufak dokunuşlarla önlenebilir ya da hayati tehlike engellenebilir.

Örnekler çoğaltılabilir. Önemli olan önceden tedbir almak. İş yerlerinde iş güvenliğini ön planda tutmak, bana bir şey olmaz diye takılmayan bir baret hayatınızın son bulmasına sebep olabilir.

Aman ölsek ne olacak ki diye düşünenler de var. Ya geride kalanlar ne olacak? Ya da yaşanan kazada yanında sürükledikleri biz onlar yaşamdan keyif alıyorlardı.

Unutmayın hayat güzeldir. Ufak dokunuşlarla daha güvenli ve sağlıklı olabilirsiniz.