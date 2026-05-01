SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir emniyet teşkilatının dürüstlük simgesi, Bornova’nın sevilen siması Polis Memuru Serkan Hızlı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Yolu üzerinde görevi başında meydana gelen trafik kazasında şehit düşerek Manisa’nın Akhisar ilçesinde ebediyete uğurlandı. İzmir emniyet teşkilatının bu büyük kaybı, kamu vicdanında derin bir yara açtı.

Acı taze, yaralar derin. İzmir kamuoyu, bu kahraman vatan evladına karşı "vefa borcunu" ödemek için harekete geçilmesini bekliyor. Kamuoyunu aydınlatmanın yanı sıra vicdanların sesi olan SON MÜHÜR Haber Merkez olarak, İzmir Valisi Süleyman Elban ile Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a açık çağrıda bulunuyoruz. Kahraman vatan evladı Serkan Hızlı'nın adı, şehit düştüğü caddeye ve yuvası olan karakola altın harflerle yazılmalıdır.

İş Ahlakının Timsaliydi

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Bornova Merkez Karakolu’nda görev yaptığı 7 yıl süre boyunca, nezaketi ve hukuk çizgisinden sapmayan dürüstlüğüyle "örnek karakter" olan Serkan Hızlı, canından çok sevdiği üniformasının hakkını son nefesine kadar verdi. Şehidimizin ardından görev yaptığı meslektaşları ve onu tanıyanların isteği, 'Şehit Sekan Hızlı'nın adı o karakol ile o caddede yaşatılsın' oldu.

Dürüstlüğün Adresi Artık Onun Adıyla Anılmalı

Şehit Serkan Hızlı, sadece bir kamu görevlisi değil, mesai arkadaşları ve vatandaşlar için bir "örnek karakter"di. Yıllarca emek verdiği, disiplini ve nezaketiyle koridorlarında iz bıraktığı Bornova Merkez Karakolu Amirliği binasının ismi, şehidimizin dürüstlük mirasını yaşatmak adına "Şehit Serkan Hızlı Polis Merkezi Amirliği" olarak tescil edilmelidir.

Şehadete Yürüdüğü Yol "Vefa Yolu" Olsun

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi açık. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, şehidimizin son nefesini verdiği İstanbul Yolu güzergahının bir bölümünü veya tamamını "Şehit Polis Memuru Serkan Hızlı Caddesi" olarak adı yaşatılmalı.

İzmirliler Vali Elban ile Başkan Tugay'dan Bu Müjdeyi Bekliyor!

Son Mühür olarak; İzmir Valisi Sayın Süleyman Elban ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Cemil Tugay’a açık çağrıda bulunuyoruz. Bir şehre ruhunu veren, o şehrin huzuru için canını ortaya koyan evlatlarıdır. İsim değişiklikleri sadece bir tabeladan ibaret değildir; liyakatin ödüllendirilmesi ve dürüst memuriyet kavramının toplumsal hafızaya kazınmasıdır. İzmir Valiliği’nin ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu konuda sergileyeceği kararlı irade, başta acılı ailemiz ve emniyet camiamız olmak üzere tüm İzmir’in vicdanını rahatlatacaktır. Bizler, Şehit Serkan Hızlı’nın adını o tabelalarda görene dek konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz!