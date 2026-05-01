Son Mühür- Ülkemize komşu olan ülkelerin maddi durumları ve asgari ücret bilgileri merak edilen konuların başında geliyor.

Bu kapsamda Azerbaycan'ın asgari ücreti de araştırılan konular arasında bulunuyor. Özellikle Türkiye’ye yakın ülkeleri ziyaret etmek veya taşınmak isteyen kişiler, Azerbaycan’ı tercih etmek istiyor. Peki ya, Azerbaycan asgari ücret 2026 yılında ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

Azerbaycan'da asgari ücret kaç manat?

Azerbaycan’ın para birimi Manat'tır. 2026 yılında Azerbaycan'ın asgari ücreti 400 Manat olarak şekillenmiştir.

Azerbaycan asgari ücret 2026 yılında aşağıdaki gibidir:

Azerbaycan asgari ücret 400 Manat’tır.

Azerbaycan'a asgari ücret kaç euro?

Azerbaycan’da 400 Manat olan asgari ücret, 235 Euro civarında hesaplanmaktadır.

Azerbaycan'da asgari ücret kaç TL?

Azerbaycan’da asgari ücretin 400 Manat olduğundan bahsetmiştik. Bu kapsamda Azerbaycan asgari ücreti, Türk Lirası olarak hesap edildiğinde, 10.632,87 TL'dir.

Azerbaycan'da asgari ücret kaç dolar?

400 Manat olan Azerbaycan asgari ücreti, sürekli değişen kur ile beraber güncel olarak 235,29

ABD Dolar'ıdır.

Azerbaycan’da saatlik asgari ücret ne kadar?

Azerbeycan'da asgari ücret aylık olarak hesaplanmaktadır. Haftalık 40 saat olarak belirlenen çalışma saati üzerinden hesaplandığında 2026 yılı için saatlik asgari ücret yaklaşık 2.30 Manat şeklindedir.

Azerbaycan’da asgari ücretle çalışanların sayısı ise oldukça azdır. Vatandaşların birçoğu, asgari ücretin üzerinde maaş almaktadır.

Azerbaycan'da yıllara göre asgari ücret ne kadar?

Azerbaycan’da asgari ücret, diğer ülkelerdeki gibi ekonomik şartlar, enflasyon ve sosyal politikalar kapsamında yıllar içinde değişim göstermiştir.

Azerbaycan’da asgari ücret yıllara göre aşağıdaki gibidir:

Yıllar Kaç Manat? 2013 93 AZN 2014 93 AZN 2015 105 AZN 2016 105 AZN 2017 116 AZN 2018 130 AZN 2019 180 - 250 AZN 2020 250 AZN 2021 250 AZN 2022 300 AZN 2023 345 AZN 2024 345 AZN 2025 400 AZN 2026 400 AZN

Azerbaycan çalışma şartları nasıl?

Azerbaycan'da çalışma saatleri ve fazla mesai düzenlemeleri, işçilerin haklarını korumak için ile iş kanunu tarafından belirlenmiştir.

İş Kanunu'na göre, haftalık çalışma süresi 40 saatlik olarak sabitlenmiştir. Ancak bazı sektörlerde bu süre farklılık gösterebilir. Fazla mesaiye yapıldığında, fazla mesai için çalışanlara ek ücret ödenmesi gerekmektedir.

Azerbaycan'da belirlenen çalışma saatlerine ve fazla mesai düzenlemelerine uymayan işverenler için ise yasal olarak işlem başlatılmaktadır.

Türkler Azerbaycan'da çalışabilir mi?

Evet, Türkler Azerbaycan'da çalışabilir. Fakat çalışmak için Azerbaycan'a gelmek isteyen Türkler gereken koşulları yerine getirmelilerdir.

Azerbaycan'da çalışma konuşulları aşağıdaki gibidir:

Azerbaycan'da yasal olarak çalışabilmeniz için ilk olarak yerel bir firmadan resmi iş teklifi almanız gerekmektedir. Çalışma izni işlemleriniz, sizi çalıştırmak isteyen şirket tarafından yapılır.

Azerbaycan sınırları içerisinde yasal olarak bir pozisyonda çalışabilmek için çalışma izni alınması zorunludur. Turistik ya da ziyaret için alınan vizeler, kişinin çalışması için izin hakkı vermez, ihlal edilmesi kapsamında yasal yaptırımlar uygulanır.

Çalışma izninin yanında, ülkede yasal olarak kalabilmeniz için geçici oturum izninin de olması şarttır.

Azerbaycan'da yaşam maliyeti nasıl?

Azerbaycan’da tüm dünyada olduğu gibi yaşam maliyetlerini kapsayan temel giderler genel olarak kira ücretleri ve market ücretleridir.

Aşağıda Azerbaycan’da temel gıda ücretleri yer almaktadır:

Süt (1L) 2,49 Manat Beyaz ekmek 0,79 Manat Pirinç (1KG) 3,64 Manat Peynir 7,24 Manat Dana but veya eşdeğer arka but eti (1 kg) 18.08 Manat Tavuk 7,77 Manat Elma (1KG) 1,92 Manat Muz (1KG) 3,02 Manat Domates (1KG) 2,75 Manat Patates (1KG) 1,23 Manat Soğan (1KG) 1,00 Manat Şişelenmiş su (1,5 L) 1,03 Manat Şişe şarap 14,00 Manat Yerli bira (0,5 L şişe) 2,45 Manat İthal bira (00,33 L şişe) 4,58 Manat Benzin (1L) 1,11 Manat Taksi (başlangıç) 3,00 Manat Şehir merkezinde 1 yataklı daire 721.15 Manat Şehir merkezinin dışında 1 yataklı daire 466,80 Manat Aylık fitness üyeliği 64,31 Manat

Azerbaycan'da hangi mesleklere ihtiyaç var?

Azerbaycan’da asgari ücret 2026 yılında ne kadar oldu sorusunun ardından hangi mesleklere ihtiyaç olduğu da merak ediliyor.

Türk vatandaşlarının Azerbaycan'da iş bulabilecekleri sektörler şu şekildedir:

İnşaat sektörü,

Gıda sektörü,

Tekstil sektörü,

Hizmet sektörü,

Turizm sektörü,

Yemek sektörü,

Ulaşım sektörü,

Tıp sektörü

Azerbaycan’da hayat pahalı mı?

Azerbaycan, Türkiye'ye göre daha uygun yaşam koşulları olan bir ülke. Fakat her ülkede olduğu gibi yaşam maliyeti, şehre ve yaşam tarzına göre farklılık göstermektedir.

Örneğin Azerbaycan'ın başkenti Bakü, diğer şehirlere göre daha pahalıdır. Ancak, Azerbaycan'da yiyecek, ulaşım ve konaklama gibi temel yaşam ihtiyaçlarının maliyetleri Türkiye'ye göre daha uygundur.