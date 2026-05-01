Son Mühür/ Emine Kulak- İşçilerin uluslararası mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs ülke genelinde bir eş zamanlı olarak İzmir’de de kutlanıyor. Kentte kutlamalar Gündoğdu Meydanı’nda yaşanıyor. İşçiler ve emekçiler, ilçelerin farklı noktalarından kortejler halinde alana yürüdü. Gündoğdu meydanında kurulan miting alanından Türk İş Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak ve DİSK Ege Bölgesi Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin emekçilere seslendi.

Çakmak: Yeter ki birleşelim, örgütlenelim

Birleşme çağrısı yapan Türk İş Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, “ Bu düzende emeklilere saygı yok, insanca yaşam hakkı yok. Doğa talan ediliyor. Kentler rant uğruna yok ediliyor. Hakların omuz omuza güçlendirmek için mücadele edeceğiz. Yeter ki birleşelim, örgütlenelim. 1 Mayıs kutlu olsun” dedi.

Gümüştekin: Bu ülkenin geleceğini biz kuracağız

Alanda konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin, “ burada yalnızca 1 günü kutalamak için değil, değiştirmek için irade koymak için buradayız. Ücretlerimiz enflasyon karşılığında erirken, zenginler daha zengin, fakirler daha da fakirleştirilmiştir. İktidarın politikaları ülkeyi derin enflasyona sürüklemiştir. Emekliler açlıkla sınavlardırılmakta, geçinemedikleri için yeniden çalışmak zorundadırlar. Kadınlar çalışan ve toplumsal hayatta kötü şartlara itilmektedir. Karınların yaşam hakkı daha güvencesiz hale getirilmiştir. LGBT bireyleri ayrımcılığa hedef gösterilmektedir. Hiç kimse kimliğinden dolayı yanlız değildir. Sağlık çalışanları ağır iş yükü ve artan şiddet ortamında görev yapmaktadır. Hukuk alanında da benzer süreç yaşanmaktadır. Bu düzen yalnızca emeği değil, doğayı da talan etmektedir. Rant uğruna yaşam alanları talan edilmektedir. Doğa bir meta değildir, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzdur. Okulların çocuklar için güvenli olması gerekirken, yaşanan ihmaller ciddiyetsizlik, ihmalkarlık altındadır. Eğitim piyasa ucuz emekçi yetiştiren değil, kamusal alan olmak zorundadır. Bizler bu düzeni kabul etmiyoruz. Emeğin, kardeşliğin, emeğin ortak mücadelesini savunacağız. Karınların Özgür ve eşit olduğu, çocukların korunduğu, barışın hakim olduğu ülke istiyoruz. Bu ülkenin geleceğini biz kuracağız” şeklinde konuştu.



1 Mayıs, Gündoğdu Meydanı’nda şarkıcı Selda Bağcan konseri ile devam ediyor.