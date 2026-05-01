Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren aylık kira zam oranları için beklenen geri sayım başladı. Her ayın ilk günlerinde TÜİK tarafından yayımlanan resmi enflasyon rakamları, aynı zamanda o ay yenilenecek kira kontratlarındaki yasal artış sınırını da çiziyor. Yeni ayın başlamasıyla birlikte kontrat süresi dolan konut ve iş yeri sahipleri, "Mayıs ayı kira zammı açıklandı mı, TÜFE TEFE oranlarına göre yeni kira bedeli nasıl hesaplanacak?" sorularına hızla yanıt arıyor.

MAYIS AYI KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira sözleşmelerine doğrudan etki edecek olan mayıs ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte netlik kazanacak. Kurumun yayımladığı resmi takvime göre, merakla beklenen bu rakamlar 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. Verilerin açıklanmasıyla birlikte enflasyonun on iki aylık ortalaması baz alınacak ve hem evler hem de ticari işletmeler için bu ay uygulanabilecek en yüksek yasal zam sınırı resmiyet kazanmış olacak.

NİSAN AYI KİRA ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Yeni açıklanacak veriler öncesinde, geçtiğimiz ay uygulanan zam oranları da referans niteliği taşıyor. TÜİK'in paylaştığı mart ayı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) on iki aylık ortalama yüzde 32,82 olarak gerçekleşti. Bu resmi oran doğrultusunda, nisan ayı içerisinde kira sözleşmesi yenilenen mülklerde, mevcut kira bedeline en fazla yüzde 32,82 oranında yasal zam yapıldı.

KONUT VE İŞ YERİ KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranının kontratlara nasıl yansıtılacağını, geçtiğimiz nisan ayında geçerli olan yüzde 32,82'lik oran üzerinden bir örnekle anlatmak mümkün. Uygulanan basit hesaplama adımları şu şekilde:

Mevcut Kira Bedeli: 30.000 TL

Uygulanacak Zam Oranı: Yüzde 32,82

Zam Bedeli (Artış Miktarı): 9.846 TL

Yeni Zamlı Kira Tutarı: 39.846 TL