İhtiyar Delikanlı 12 gün bize eğlence ziyafeti hazırladı. Tattınız mı? Son üç gün... Hadi hazırlanın geç kalmayın!

Ben her akşam fuardayım. Kısaca özetleyelim. Açılış çok renkli bir kortejle başladı. İzmir Aşkına Derneği rengarenk kostümleri ile ilgi çekti. Seneye daha renkli olur. Farklı bölgelerden gelen gruplar ortada buluşur belki neden olmasın. İlk gün Candan Erçetin hem Balkan Festivali'nin hem de İEF'in açılışını yaptı.

Cumartesi günü, ikinci gün çim alan EDİS'e emanetti. Fuar'da bir dünya starı olma yolunda hızla ilerleyen EDİS'i izlemeyi çok istiyordum. Belki çok sevdiğim annesi Sevil Görgülü'yü de görür hasret giderirdik. Basın bölümüne geçtim. Güvenlik "üç şarkı sonra çıkaracağız haa" diye uyardı. Tamam dedim girdim. Başak, Levent başta olmak üzere gazeteci dostlarla sohbet etmeye başladık. Ali Altay sahnede... Salla bayrağı yak ışıkları... İzmir'in Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay geliyor. Halkın arasına girip, onlarla bayrak sallıyor. 30 Ağustos coşkusu dalga dalga tüm Kültürpark'a yayılıyor. İzmir Marşı ile sahneden ayrılıyor.

Altay, 9 Eylül'de yeni şarkısı ile tekrar sahneye çıkacağını müjdeliyor. Sahne EDİS için hazırlanıyor. Maalesef Sevil ablam gelememiş... Hazırlıklar bitince, EDİS sahneye alkışlarla çıktı. "Zaten benden sonrası tufan kime olacaksın cüretkar? Sahibine gel güzelim. Belalım, ilahım, afetim..."

Anı ölümsüzleştirmek için video çekmeye başladım. Telefon titremeye başladı. EDİS sahne performansına telefonumda hayran kaldı derken baktım Tülin Sultan arıyor. Evde annem ve babam var. Bir şey mi oldu acaba? "Canım, Tunca hastanede acil ameliyata alacaklarmış." Hangi hastane mi? Çiğli'de adaşı olan hastaneye gitmiş. Bir adıda Can olunca... Adaşlara indirim var mı acaba? Hemen Tunca'yı arıyorum. Beni de aramış duymamışım. "İyiyim merak etmeyin. Ağrım var. Acile geldik. Ameliyata alacaklarmış. Apandist... Gelmeyin sen fuardasındır..."

TELAŞLA CAN'A KOŞUYORUZ...

Günlerdir beklediğim ve çok sevdiğim EDİS'i İzmirlilere emanet ederek ikinci şarkıda çıkıyorum. Bak üçüncü şarkıyı bile dinleyemedim. "Sen plan yaparken kader kıs kıs güler" Tülin ile buluşup hastaneye gidiyoruz. Tuncamın odasına çıkıyoruz. Arkadaşları ve annesi yanında... Lensini çıkarmak için solüsyon aranıyor. Koca hastanede bulamıyoruz. Mecbur çıkarıp, ameliyathaneye gidiyor. Yanında iki annesi ile... 30 dakika sonra doktor iyi olduğunu başarılı bir operasyon olduğunu söyleyerek müjdeyi veriyor. Bir süre sonra oğlumu odaya getirdiler. Uyanmış ve acıları varmış. Biraz sohbetten sonra "hadi gidin" diyor. Hastaneden çıkıp tramvaya biniyoruz. Fuar nedeniyle, saat: 01.45'de Karşıyaka'da vapur var yetişiriz inşallah... 01.46'da baka kalıyoruz geminin ardından... Alaybey'de inip taksiye biniyoruz. Neyseki fuar zamanı yoksa Çiğli'den taksiye binecektik. Normal zamanda Karşıyaka'dan bu tarafa ulaşım yok. Baykuş servisler artmalı... İstanbul'da sabaha kadar seferler var. Neyse oğlumuzun iyi olmasının verdiği rahatlıkla Balçova'ya ulaşıyoruz. Huzurla uyuyoruz. Yarın aşkın şarkılarını Yıldız Tilbe'den dinleyeceğiz...

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ...

Yıldız Tilbe, Ummadığımız Anda bizi avuçlarının içine aldı. Dans ettik, halaylar çektik. Diyarbakır yoluna çıktık. Mardin kapısında şen olduk. Muratgilin damından atlayamadık. Hayatı tesbih yaptık. Yar yanına geleceğim seni hep seveceğim... Bin dereden şu getirdiler arınamadık. Beddualar ettik sen de sev ama sevilme... Küfürler ettik ben seni var ya... Öznur Tugay da Yıldız'ın kıvrak melodilerine uyum sağlayarak, dans etmekten kendini alamadı. Çabuk olalım aşkım, kandıramazsın beni... İzleyici rekoru kırıldı. 150 bin kişi şarkıları koro halinde söyledi. Yerimizde duramadık... Her acı büyütür içimdeki çiçeği... Haberin olsun!

Sonraki günlerde sırasıyla Ceza, Nihat Sırdar ile 90'lar kafası, Derya Uluğ, Gripin, Mustafa Sandal, Selda Bağcan çıktı. Son üç gün sahneye Sertap Erener, Duman, Mor ve Ötesi çıkacak. Mor ve Ötesi ile 9 Eylül coşkusunu yaşayacağız... Atatürk Açık Hava Tiyatrosu'nda ise kahkahalar yükseliyor. Her gün bir stand up gösterisi var. Özellikle, İzmir'in Başkanının eşi Öznur hanım ve İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ile baştan sona izlediği Miray Akovalıgil gösterisi süperdi. Son iki gösterimde sahne İbrahim Türker ve Tahsin Hasoğlu'nun oldu. Keşke bir gece de İZMİR AŞKINA ekibinin İZMİR'İN RÜYASI sahne alsaydı.

BİRLİKTE FUAR TURU...

Hadi birlikte bir tur atalım. Bu kez Lozan Kapısından girin. TESLA karşılayacak sizi, elektrikli araçlara dokunun. Direksiyonun başına geçin. Hissedin. Yabancı ülke konuklarının ikramlarını tadın. Fırsatlarını keşfedin. Belediyeler karşınıza çıkacak. Konak, Karaburun, sonra geriye dön Bornova, Bayraklı, Tire, Torbalı, Seferihisar, Çeşme, Urla, Bergama... Belediyeler her akşam farklı etkinlikler hazırlamışlar. Başkanlarla da buluşup, sohbet edebiliyorsunuz. Homeros da karşınıza çıkıyor. Tire stantı müze gibi... Eski fuar hatıra ürünlerinden, ebelerin kullandığı silahlara, heykellere kadar her şey var. Büyükşehir stantı sahnesinde her gün bilgi ve eğlence var. Fuarda en çok çocuklar eğleniyor ve içindeki çocuğu öldürmeyenler... Yarışmalar, aktiviteler... İlerliyorum. Kitaplarla buluşuyoruz. Kokusunu içime çekiyorum. Sahafta eski fotoğraflar ve bir sandık dolusu para dikkatimi çekiyor. Bir sihirbaz gösteri yapıyor. Gözlerime inanamıyorum. Gözlerimin numarası ilerledi galiba... İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Dünya Göz karşıma çıkıyor. Çarprazında DNZ HABER stantında soluklanıyorum. Gazetemizi bırakıyorum. SON MÜHÜR kapış kapış gidiyor. Yan tarafta İlk ses, Yeni Bakış, Yenigün, Evrensel, Birgün gazeteleri de var. Deniz ile hoş sohbet ve gündemi değerlendirdik ten sonra Göl Gazinosu'na geçiyorum. Önünde sokak sanatçısının gösterisi var. Keyifle izliyoruz. Atlas pavyonunda sergiler fuar bitince de bir süre daha gezilebilecek. Refik Anadol 30 Eylül, 'Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı' 21 Aralık tarihinde kapanacak. Yeni açılan Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi'nde seramik sergisi ve Fırat Neziroğlu 'İzmir'i Özledim' 31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilir. Karşınıza dev ayılar ya da elinde büyüteci ile bir sihirbaz çıkarsa korkma hemen Öz çekim ile ölümsüzleştir anı...

YE İÇ EĞLEN...

Ye, İç Eğlen fuarın genel konsepti... Ancak Lunapark alanında aradığınız yemeği bulabiliyorsunuz. En büyük stant Hatay Sofrası yanında da Şırdancı Mehmet... Ücretler yüksek değil karşılığında aldığınız lezzet paha biçilmez. Ortaya kurulan sahne, şarkıcıların performansı güzel ve armut koltuklara yayılıp dinliyorsun. Ya da tahta masada yemeğine eşlik ediyor ezgiler... Yan tarafa kurulan çocuk alanında ise bir başka coşku var. Şişme survivorda eğleniyorlar. Diğer kapıdan çıkıyorum.Gençler sokak basketbolu oynuyor. Yarışıyorlar. Ve gıda alanında aradığınız yöresel lezzetleri burada... Hem tadıyor hem de alıp evine götürüyorsun. Gıda Mühendisler hem burayı hem de yeme içme alanındaki firmaları sürekli denetliyor. Statlarda duman az... Duman dedektörü konulmuş. Tarhana Baba ve Antalya Künefecisine uğruyor. Fuar enerjimi alıyorum. Daha gezecek çok yer var. "İngilizce öğrenmek ister misiniz?" diye soruyor güzel bir kız... Teşekkürler dıyerek devam ediyorum. Sağlı sollu yabancı dil kursu veren firmalar yerlerini almış. Aralara da parfümcü, kırtasiyeci, aqua park, dondurmacı, kahveci serpiştirilmiş. Rutinden kaçmak isteyenler için Carrera burada...

Paraşüt Kulesi'ne selam çakıp yalnız olmadığını hissettirdikten sonra, uzun havuzun arkasında yer alan eski arkeoloji müzesinin binasına kurulan müzede Fırat Neziroğlu'nun sergisine bir kez daha bakıyorum yaramaz çocuk yapmış yapacağını... İçimiz ısınıyor. Hayran oluyorsunuz. Uzun havuz kenarında yer alan Big Boyz Festivali 5 gün sürdü. Fuarın akılda kalan en güzel köşesiydi.

NASIL BİR FUAR?

İşte benim istediğim BİG BOYZ gibi aslında... Tüm fuar alanına böyle firmaların yayılması, karavan, kamp, adrenalin, ekstrem sporlar, arabalar, motorlar, yelkenler, mobilyalar, iş makinaları... Farklı alanlarda farklı sektörlerden firmalar... İhtisas fuarlarına katılan en iyilerinin bu fuarda olması sağlanmalı... Tariş senelerdir katılmıyor. Hatta randevu bile vermemiş. Dalan neden yoktu? Birkaç kişi sordu bana "Dalan nerede diye?"

95.İEF için bugünden çalışmaya başlanmalı... İzmir Sanat içinde de bir takım etkinlikler olmalı... Sinema Burada ilk başladığı günlerde olduğu gibi Yeşilçam'ın selam çakmalı... Bir dünya starı Açıkhava'da konser vermeli... Sık sık İzmir'e gelen Rus piyanist Evgeny Grinko neden olmasın? Nükhet Duru ile performansı tüm kanallarda yer aldı. MOGAMBO açıldı ama kimsenin haberi yoktu. Yeni konsepti ile buraya da bir etkinlik yapmak gerek... Akılda kalan ve merak edilen tek konu Çim Konserlerinde kim çıkacak olmamalı... Tamam fuarın lokomotifi ama ben ticaret kısmının sadece gıda ya da incik boncuk olduğunu düşünmüyorum. İZFAŞ ekibi çok güzel çalışmış. Genel Müdür Tuğçe Cumalıoğlu önderliğinde iyi çalışılmış. Bu yıl daha düzenli bir Fuar geçirdik. Taşları yer değiştirmişler. Daha düzenli olmuş. Yüreklerine sağlık! Seneye gıda stantları daha geniş alana yayılmalı. Basmane girişinde bomboş bir alan sizi karşılamamalı... Çoğu zaman bu kapıdan girdim. İnsanların tepkisi "aaa fuar bitmiş kimse katılmamış oldu" Tek sırada da olsa stantlar olmalı... Tema uygulaması ve onur konuğu il yeniden olmalı... Izmir'in kalbinde Fuarımıza gençlik aşısı şart... 95 yıl hatıra ürünleri de yaptırılmalı... Şehir Tiyatroları her gün 17.00-19.00 saatleri arasında bir oyun oynayarak fuara gelenleri misafir etmeli... Ne güzel olur değil mi? Seneye Ada Gazinosu da açılacak. Kaskatlı Havuzda suları valsi de çok hoştu. Gölette de kuğulu bisikletler geri dönse... Daha yazacak çok şey var ama yerim dar!

AÇIN RADYONUN SESİNİ...

RADYO EGE'de bu akşam Çim Konserine çıkacak Sertap Erener var. "Yanarım"

Yanarım yanarım/Ne yapsam yanarım/Ah gecelerin hesabını/kimlere sorarım?

DAİMA GÜLÜMSEYİN...