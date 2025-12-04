Dünün takvim yaprağı...

“3 Aralık Çarşamba”ydı...

...Ve dahi aynı zamanda...

“Birleşmiş Milletler” tarafından...

1992’den beri (33 yıldır) “Dünya Engelliler Günü” olarak anılıyor...

Çok saygın bir nedeni var; aynen şöyle:

“Engellilerin hayatı; herkes gibi onurla, güvenle ve özgürce sürdürebilmeleri için toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılmasına adanmış önemli bir farkındalık günüdür...”

*

Kaldı ki...

86 milyonluk canımız Türkiye’de...

An itibarıyla...

Engelli vatandaş sayısı “4 milyon 876 bin”e yakın (Resmi olmayan rakamın 10 milyona yakın olduğu söyleniyor...) Bunların %27'si 0-21 yaş, %36'sı 22-49 yaş, %37'si ise 50-64 yaş arasında…

*

Şimdi, yıllar öncesine gidiyoruz...

İster kader deyin…

Dilerseniz, alın yazısı…

Fark etmez…

Hikaye hissedilir şekilde “acıklı”dır ama…

Bire bir yaşanmıştır…

*

Vietnam Savaşı “21 yıl” devam etti... (1954 – 1975)...

Kuzey Vietnam’ın komünist hükümeti ile...

Amerika’nın desteklediği Güney Vietnam arasındaki savaşta...

250 bin Vietnamlı ve 58 bin Amerikalı öldü...

Ne var ki...

Bu savaşta sivillerin ödediği bedel çok daha ağır oldu...

Savaş boyunca “5 milyon” kişinin can verdiği tahmin ediliyor...

*

Ve, yaşanmış öykümüz şöyle başlıyor...

Evine dönmekte olan Vietnamlı bir asker...

Hasretle, heyecanla ailesini telefonla arar:

“Geliyorum ama sizden bir şey rica ediyorum... Bir arkadaşımı da yanımda getirmek istiyorum…”

Annesi, babası; “Mutlu oluruz, tanışmak isteriz” der…

Oğulları, “Ancak, bilmeniz gereken bi'şey daha var” diyerek konuşmasını sürdürür:

“Arkadaşım savaşta ağır yaralandı, mayına bastı ve bir kolunu ve bir bacağını kaybetti… Gidecek hiçbir yeri yok ve O'nun bizimle kalmasını istiyorum…”

Anne alttan alır:

“Bunu duyduğuma üzüldüm oğlum... Belki, O'nun başka bir yer bulmasına yardımcı olabiliriz…”

Tek oğulları, ısrarcıdır:

“Hayır… O'nun bizimle kalmasını istiyorum…”

Çaresiz, baba devreye girer:

“Oğlum, bizden ne istediğini bilmiyorsun... O'nun gibi özürlü biri bize korkunç yük olur… Bence bu arkadaşını unutup eve dönmelisin... O kendi başının çaresine bakacaktır…”

Asker evlat, sinirlenir; küüüt diye telefonu kapatır…

Aradan birkaç gün geçer…

Genç adamın ailesini aradığı kentin polisi…

O anne-babaya telefon eder:

Oğullarının yüksek bir binadan düşüp öldüğünü bildirir…

Polise göre bu bir intihardır…

Kahrolan anne ile baba…

Evlatlarının cesedini teşhis etmek için morga gider…

Gözyaşları arasında, “Evet, bizim oğlumuz” derler…

Ancak…

Bilmedikleri bi'ayrıntıyı morgda öğrenirler ve yıkılırlar…

Oğullarının sadece bir kolu ve bacağı vardır...

*

Böyle bi'şi, Türkiye'de yaşanmaz…

Her anne-baba engelli yavrusunu sırtında taşır…

Göremiyorsa eğer yavrusu…

O'nun gözü olur…

Kalbini ver desinler; onu bile verir…

Tek yavrusu kurtulsun diye…

Gözünü kapatır böbreğini hediye eder gönülden…

Okula sırtında taşır evladını; karda-kışta…

Biz milletçe engellimizi yaşatırız…

Gözyaşı dökeriz…

Ancak bi'kusurumuz var…

Bu güzelliği çoğu kez “acıyarak” yaptığımızı açık ederiz…

*

...Ve, bi’kez daha hatırlatmakta yarar var...

Geride bıraktığımız dün...

“Uluslararası Engelliler Günü” olarak tarihe geçti...

33 yıldır her “3 Aralık”ta dünyanın dört bir yanında kutlanıyor…

Aslında...

Ne kadar “gönülden” kutlanıyor; tartışılır…

Çünkü…

Her sabah kapıdan çıkarken…

Başımıza ne geleceğini bilmeden adımımızı atıyoruz…

Yani…

Hepimiz birer “potansiyel” engelliyiz…

İncir çekirdeğini doldurmayan olayda bıçaklananların…

Yan baktı diye…

Ayaklara kurşun sıkıldığının…

Kaldırımda otomobilin altında kalanların…

Belediye otobüslerinin bodoslama kalabalık durağa girdiği…

Hatta…

Bahçeye dalıp, yatak odasında durabilen kamyonları gördüğümüz…

Ve dahi...

“Saldım çayıra, Mevlam kayıra…” diyebileceğimiz…

Bir süreçten geçiyoruz…

*

86 milyonluk Türkiye'de…

Ne kadar engelli var; onu bile kesin rakamlarla bilmiyoruz…

En son, çok değil beş küsur yıl önce…

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı…

Bu sayıyı “5 milyon” civarında olarak açıklamıştı…

Neredeyse her 100 kişiden “yedisi” engelliydi, o tarihte…

Ve nüfusumuz 80 milyonun biraz altındaydı…

Peki, şimdi engelli sayımız ne kadar?

Kesin bir rakam biliyor muyuz?

*

Bitiriyoruz…

Bi'bilge dostum şöyle demişti:

Bir engelliye kendinize göre yardım etmeye kalkışmayın…

O'nun sizi yönlendirmesine fırsat verin…

Bi'tane daha…

Kibarlık yapacağım diye, günlük konuşmanızın dışına çıkmayın…

Örneğin, tekerlekli sandalyedeki engelliye…

“Nereye gidiyorsun?” ya da...

Görme engelli birine…

“Görüşmek üzere…” demenizin bir sakıncası yok…

Aklınızda bulunsun diye…

Nokta…

Sonsöz: “Güzellikleri sadece engelsizler için değil, engelliler için de isteyin… Çünkü, en büyük engel sevgisizliktir! / Anonim…”