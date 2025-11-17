Bir futbol ülkesiyiz. Çoğumuz meşin yuvarlağa aşık. Son günlerde bahis olayları ile ligimize gölge düşse de yeşil saha ve tribünler vazgeçilmezimiz...

Futbol kendi efsanelerini yaratır. Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden biri de Lefter Küçükandonyasis'dir.

YONCANIN YAPRAĞI...

O, Fenerbahçe'nin dört yonca yaprağından biri... Fenerbahçe Marşı'nda da yer alır. "Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler... Hala sevilen birer abidedirler..."

"Ben Fenerbahçe formasını sırtımda değil başımda taşıdım" diyen hayatı futbol üstüne kurulmuş bir devin, Lefter'in öyküsünü anlatan film nihayet Netflix kitaplığında yerini aldı. Aylardır beklediğimiz film 'Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi', birkaç eksiğine rağmen iyi bir yapım olmuş. İki saatlik bir sürede koca bir Çınarın öyküsünü anlatmak kolay değil elbet!

GÖZLERİMİZ NEMLİ KALDI...

Cumartesi sabah kahvaltımıza eşlik eden filmde zaman zaman gözyaşlarımıza engel olamadık. Futbolu pek sevmeyen ve ön yargı ile filme başlayan Tülin Sultan da gözünü ekrandan alamadı.

Oyuncular iyi seçilmiş. Dönemin diğer efsane isimleri Beşiktaş'ın Baba Hakkı'sı, Galatasaray'ın Turgay Şener'i ve Metin Oktay'ı da filmde güzel işlenmiş. Can Bartu, Coşkun Özarı, Halit Kıvanç ve yenilmez savaşçı Basri Dirimlili'ye de selam durulmuş.

VATANSEVER BİR GENÇ...

Lefter, Rum kökenli bir yurttaş ama kendini Türk olarak görüyor. Türkiye'yi ise ulusu... Vatansever... Yunanistan maçı sırasında "Türk tohumu" diye yuhalanışı... Maç sonrasında ırkı ile ulusunun maçını oynadığını ifade edişi... Ülkesinde Rum tohumu, Atina'da Türk tohumu olarak arada sıkışıp kalması iyi vurgulanmış.

Babası Hristo, balıkçılık yapan, inatçı biri, onun okumasını istiyor. Ağabeyi sporcu olmasına rağmen, Lefter'in futbol oynamasına karşı ama sonra onun başarıları ile gurur duyuyor. Belli etmese de içten içe seviniyor.

VER LEFTER'E YAZSIN DEFTERE...

Futbolumuzun Ordinaryüsu yani profesörlerin hocası... Babası iyi bir eğitim almasını ve profesör olmasını isterken, o futbolun ordinaryüsu oluyor.

Tribünler o gol attıkça başlıyor tezahürata, "Ver LEFTER'e yazsın deftere..."

AŞK HAYATIN TADİ TUZU...

Aşksız bir hayat olmadığı gibi filmde düşünülemez. Lefter'in hayat hikayesinden uyarlanan filmde aşk da var tabii ki... Bazı kurgusal yerlerin olması da doğal... Sonuçta hayatından uyarlanmış bir yapım. Belgesel değil. Tarihsel kaymalar, bazı atlanan detaylar olması kaçınılmaz. Buna rağmen dönem oldukça iyi yansıtılmış. Saygılı bir toplumdan, dürüst esnaflıktan, seviyeli futboldan nerelere gelmişiz. İki ezeli rakip her zaman ebedi dost olduklarını gösteriyorlar. Hoşgörü var. Barış güvercinleri uçuyor. Bize böyle bir film seyrettirdikleri için tüm ekibe üç kere... "Sağol, sağol, sağol" diyorum.

KARA LEKE...

Tarihimizde iki kara leke... Varlık Vergisi ödemeyen azınlıkların sürülmesi ve bir bahane ile evlerinin yağmalandığı 6-7 Eylül olayları da var filmin içinde... Özellikle Milli Takımda bağırlarına bastıkları Lefter'in evini basıp onu linç etmeye gelenlere karşı Fenerbahçe taraftarlarının Kadıköy'den Büyük Ada'ya yetişmesi onu kurtarması ve Lefter'in saldıranları tanımasına rağmen ihbar etmeyerek olayı içine gömmesi yüreğinizi burkuyor. Olayla ilgili anılarında, " Gol attığımda beni omuzlarına alanların elinden ailemi zor kurtardım"

Hayat ne garip değil mi? Uçlarda yaşıyoruz. Ama o Lefter diyeni dinlemeyip linç etmeye kalkıyoruz.

KADRO GÜZEL...

Oyuncular güzel... Baba Hristo'yu canlandıran Halit Ergenç çok iyi, onun sahneleri hiç bitmesin istiyorsunuz. Lefter rolünde Erdem Kaynarca, fizik olarak Lefter'e çok benziyor. Filmde biraz daha futbol sahneleri ve antremanlar görmek isterdim. Ama Galatasaray maçı, Milli forma ile Yunanistan ve Macaristan, bir de Beşiktaş ile oynadığı Jübile maçı yeterli görülmüş. Tarihimizi, geçmişimizi yansıtan bize ayna tutan bir film olmuş. O dönemde futbolcuların birbirine saygısını görüyorsunuz.

USTA İSİM...

Yönetmen Can Ulkay dönem filmlerinin değişmez ustası... Daha önce Ayla, Müslüm, Türk İşi Dondurma, Sarıkamış Çocukları filmlerinden tanıyoruz. Şu aralar sinema salonlarını hareketlendiren Uykucu da onun filmi...

Bu filmi de güzel olmuş. Lefter, beyaz cama hataları ve başarıları ile iyi bir şekilde yansıtılmış.

Gözlerini kapattığında nerede olmak istiyorsan oradası senindir. O dönem Fenerbahçe forması da güzelmiş. Çubuklu her daim efsane...

Mutlaka izleyin. Seveceksiniz ve kaybettiklerimizi anıp, dua edeceksiniz...

AÇIN RADYONUN SESİNİ...

RADYO EGE'de bugün sonsuzluğa uğurlayacağımız Muazzez Abacı var. Dev ses ruhu şad olsun. Göğe selam olsun! Sezen Aksu ile muhteşem düeti "Perişanım Şimdi"

Perişanım şimdi mutlu oldun mu?

Başını yastığa rahat koydun mu?

Sen hiç fark etmeden kalp kırdın mı?

Merak edip vicdanına sormadın mı?

Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet?

Ben de bir anadan doğmadım mı?

DAİMA GÜLÜMSEYİN!