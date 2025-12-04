"Derya, Ali, Zeynep, Murat, Burcu... Yaklaşın biraz... Hadi gelin yamacıma... "

Siz de Uykudan Önce izleyip, uyuyan nesilin bir üyesisiniz değil mi? Kuzucukları şimdi onu birkez daha hatırlamak için sinemaya koşuyor.

5 Aralık Cuma günü vizyona girecek Adile filmi bir BKM yapımı... Çarşamba günü İstanbul'da galası yapıldı. Oyuncular ilk kez seyirciyle birlikte izleme fırsatı buldular.

Genelde kendi yazdığı filmleri yöneten Çağan İrmak gelen teklifi geri çevirmeyin hayranı olduğu, ünlü yazar Nermin Yıldırım'ın senaryosunu kaleme aldığı Adile filminin yönetmen koltuğunda oturmuş. "Başkası çekse kıskanırdım. Onun için teklifi geri çevirmesin" diyor.

Çağan filmlerinde geçmişe bir selam, özlem, hoşgörü her zaman vardır. Adile Naşit de yüzü gülerken içinde fırtınalar kopan bir yıldız aslında...

Çektiği, hala hafızalarımızda yer alan, defalarca seyretsekte aynı keyfi aldığımız, repliklerini ezberlediğimiz filmlerin kamera arkasını da göreceğiz. Yeşilçam'ın ünlü isimleri de bu filmde anılacak. Göğe selam olsun....

"Sevdiğinin sana son kez baktığını bilsen kimbilir ne uzun bakardın."

Ünlü bir oyuncuyu canlandırmak zordur. Onu hissetmeli ve yaşamalısın. İzleyenler de perdede izlerken ister istemez seni onunla kıyaslar. Filmde Adile Naşit'e can veren Meltem Kaptan bunu başarmış. Bu role hazırlanması oldukça zor olmuştur. Ama Çağan Irmak yine yapmış yapacağını hem gülecek hem de göz yaşlarınızı tutamayacaksınız. Seda Bakan'a her yol mü yakışıyor. Müjde Ar olmuş. Tüm ekibin yüreğine sağlık... Defalarca izlenecek sımsıcak bir BKM yapımı daha... Geçmişin Arzu Film'in ruhu var BKM'de... Keşke İzmir'de de oyunculu gösterim yapılsa... İzmir'in dev yüreği Erhan Gölbey bir sürpriz yapar belki...

Hafta sonu sinemaya gidiyoruz. Adile Teyzem ile randevum uzun var.

İyi seyirler...