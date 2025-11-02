Zeytin hasatı mevsimine girdik. Ölümsüz ağaç zeytin ana bize hayat iksirini sunuyor. Elle, tırmıkla annenizin saçını yarar gibi ya da makina ile hafifçe dalları sallayarak hasat yapılmakta... Oldukça yorucu bir iş, zeytinle uğraşanlar genç kalıyor. Neden mi? Sanırım hem zeytin hasatında ve bakımında spor yaptıkları için hem de yaşam kaynağı zeytinyağını bolca tükettikleri için...

Ayvalık, Akhisar sonrası dün de Soma da zeytin hasatı şenliği vardı. SOMA, kömürün başkenti ama zeytinde de öncü olduğunu bilmiyordum. Gazeteci dostum Nihan Yarkent davet edince hemen "geliyorum tabii ki" dedim.

Antikas Soma Hasat Şenliği için sabah yola çıktık. 18 kişilik gazetecilerden oluşan bir ekiple yaklaşık iki saatte bahçeye ulaştık. Antikas Zeytincilik kurucusu Ertuğrul Özcan ve oğlu Özgür sıcacık gülümsemesi ile karşıladı bizi... Kadınlar gözleme açıyor, çaylar demlenmiş. Cennete mi geldik?

MUTLULUK BURADA...

Hemen sofraya kuruluyoruz. Otlu peynirli gözlemeye keçi peyniri ve kırma zeytin eşlik ediyor. Odun ateşinde demlenen çay ile doyumsuz bir lezzet sarma da geliyor masaya... Açık hava, bol oksijen yemyeşil zeytin ağaçlarının gölgesinde karnımızı doyururken çocukları fark ediyorum. Zeytin anaya sarılıyorlar. Kırmızı formalı, Soma Açı Koleji'nin minik öğrencileri, minnacık elleri ile topladıkları zeytinleri sepetlere dolduruyorlar.

O sırada dört amca kol kola girip yürüyor selam verip, bağırarak "hasata hoş geldiniz" diyor.

Davul vuruyor, zurna çalıyor. Efeler sahnede... Onları keyifle izlerken, kızlar da halk oyununa katılıyor. Gösteri hiç bitmesin istiyorsunuz. Onların dansını izlerken, Soma Belediyesi'nin ve Antikas'ın standlarında zeytinyağına ekmek batırıp tatmanın keyfi bir başka oluyor.

SÖZ BİLENLERDE...

Veee Ertuğrul Özkan kürsüye geliyor. Tüm konuklara "merhaba" diyerek, sözü Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Abdullah Soykan'a bırakıyor.

Abdullah hoca önce 1630 yaşındaki Zeytin anayı selamlıyor. Neler gördü neler? Soykan zeytin konusunda çok güzel bilgiler verdi. Yüzyıllardır insanlara hayat iksiri olarak sunuyor. İnsan 7500 yıl önce zeytin ve zeytinyağı ile tanışmış. Zeytini deniz suyunda tatlandırmışlar. Birçok amaçla kullanmış. Tedavi amaçlı yaralara sürülmüş, banyo yaparken vücudu temizlemiş, aydınlatma, parfüm ve lezzetli yemekler için kullanmış. Zeytin dünyaya yayılıyor. Soma'da 2 milyon zeytin ağacı var. Ağaç turpundan besleniyor. O yıl yağış az olsa da beslenebiliyor. Delice zeytinler aşılanmış ve farklı çeşitler oluşmuş. Atatürk de zeytinciliğe önem vermiş yurt dışına gençleri göndermiş ve eğitim almaları sağlanmış...

Soma Belediye Başkanı Serkan Okur, Soma'nın zeytincilikte önemli bir oyuncu olmaya başladığını ifade etti. Zeytin denince Edremit, Ayvalık, Akhisar, Gemlik geliyor ama Soma'da onları kıskanmadan, örnek alarak yoluna devam ediyor. Artık kömür maden ocakları ile değil zeytin ve zeytinyağı ile anılma zamanı gelmiş.

SOMA ZEYTİNYAĞINDA MARKA...

Soma Kaymakamı Ünal Koç, zeytin ve zeytinyağının önemine değindi. Soma'nın zeytin ve zeytinyağında bir marka olduğunu belirterek, "insanlar mutlu olmak istiyorlarsa zeytin ağacına dokunmalı, toprağa basmalı... " dedi.

Gerçekten buraya adım atar atmaz sıkıntılardan uzaklaştık. İçimizi bir huzur kapladı. Dostlarla ölmez ağacın altında kahvaltı yapmak mutluluğun tablosuydu.

Zeytin kömürden daha değerli... Altındaki elmas üstündeki altına değer veriyor. Ancak zeytin yasası Zeytin Anayı üzmüş her an yerinden yurdundan sökülüp, başka yere taşınma korkusu var.

ÖLÜMSÜZ AĞAÇ ZEYTİN ANA...

Soma Antikas Zeytin Hasat Şenliği'nde son dakikalar... Soma Kaymakamı Ünal Koç, Soma Belediye Başkanı Serkan Okur, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Abdullah Soykan, Antikas Zeytincilik kurucusu Ertuğrul Özcan, 1630 yaşındaki zeytin ana önünde, zeytinlerinden elde edilen soğuk sıkım zeytinyağının tadına baktı. Prof Soykan, zeytinyağının faydalarını anlattı... Antik zeytinyağının paha biçilmez bir değer olduğunu, ilaç gibi kullanıldığını belirtti.

AİLEDEN MİRAS...

Ertuğrul Özcan'a bahçe dedesinin dedesinden kalmış. O da oğlu Özgür'e bırakma hazırlığında... Zeytin bahçesini marka zeytinyağı yapmış. Birçok yarışmada ödüller kazanmış. 1630 yıllık antik ağaç yanısıra 400 - 500 yıllık ağaçlar da var bahçesinde hepsiyle konuşuyor. Bir bebek gibi seviyor. Özel besinler ve sevgisini sunuyor. Zeytin Analar da bunun karşılığını hasat mevsiminde veriyor. Şükür yok yılında bile iyi bir ürün elde edilmiş. Atalarından kalan mirasa sahip çıkıyor. Daha birçok nesil faydalanacak bu bereketli topraklardan...

Uzun zamandır göremediğim, Veysel Karadayı ağabeyimle de karşılaşıyoruz. Gazetemizin tasarımını yapıyordu hatırlarsınız. Ama artık genç meslektaşı Burak Aydemir yapmakta... Sohbet etmeyi özlemişim onunla... Uzun süre Ege Tv'de birlikte çalıştığım Hatice - Emin Aydoğan da burada hem çalışıp hem de eğleniyorlar.

Dönüş zamanı geldi çattı. Birer bardak daha yolluk çay içiyoruz. Ayaklarımız geri geri gidiyor ama yapacak bir şey yok. Seneye görüşebilmek umudu ile vedalaşıyoruz Özcan ailesiyle... Bir otobüs dolusu meslektaşımla, dönüş yolunda temiz havanın verdiği hoş yorgunlukla uyukluyoruz...

KAYAN YILDIZLAR...

Yolda Engin Çağlar'ın trafik kazasında vefat ettiğini öğrendim. Yıllar önce İzmir Enternasyonal Fuarı Sinema Burada Festivali'nde tanışmış baldan tatlı bir sohbet gerçekleştirmiştik. Çok keyifli bir insandı. Allah rahmet eylesin.

Kalp krizi geçiren Muazzez Abacı ve Fatih Ürek'in tedavileri sürüyor. Acil şifalar diliyorum.

CADI AVI...

Cadılar Bayramı'nda ailemizin cadısı Tülin Sultan ile Şehir Tiyatroları'nda Cadı Kazanı oyununun prömiyerindeydik. Ne izledik biz öyle... Mükemmeldi. Sahne büyümüş salon biraz küçülmüş. Seyirciyi adeta oyunun içine alındığı bir rekor, kostümler, oyuncular harika... Bol bol cadı avının yapıldığı günümüze de bir mesaj kaygısı taşıyor. Meltem Cumbul'u uzun zaman sonra sahnede seyretmek güzeldi. Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü de oyuncular arasındaydı. Birkaç kez seyretmek isteyeceksiniz. Kaçırmayın! Oyun öncesi fuayede uzun süredir göremediğim Hakan Dündar ve Semih Çelenk hocalarımla karşılaşmak çok güzeldi. Buca Gençlik Sahnesi günlerimize gittik...

AÇIN RADYONUN SESİNİ...

RADYO EGE'de Tarkan söylüyor. Zeytin Gözlüm... Özcan ailesine ve Somalılara gelsin...

"Zeytin gözlüm sana meylim nedendir. Bu sevmenin kabahati kimsedir"

