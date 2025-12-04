Son Mühür- Türkiye’de uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan “il olma potansiyeline sahip ilçeler” listesi yeniden şekillendi. Nüfus yoğunluğu, ekonomik kapasite, sanayi altyapısı, ulaşım olanakları ve stratejik konum kriterleri dikkate alınarak yapılan son değerlendirmede listeye 5 yeni ilçe daha eklendi. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde son yıllarda hız kazanan büyüme, bazı ilçeleri il statüsüne en yakın adaylar arasına taşıdı.

Kriterler genişletildi, liste güncellendi

Hazırlanan güncel çalışmada; kentleşme düzeyi, üretim kapasitesi, turizm potansiyeli, lojistik ağlara erişim ve yönetimsel ihtiyaçlar temel ölçütler arasında yer aldı. Önceki değerlendirmelere kıyasla ulaşım altyapısı, sanayi yoğunluğu ve hizmet kapasitesi gibi başlıkların daha fazla ağırlık kazandığı görüldü. Bu kapsamda il olma potansiyeli taşıyan ilçe sayısının da arttığı ifade edildi.

Hızlı büyüme idari ihtiyaçları artırıyor

Uzman değerlendirmelerine göre özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz hattında yaşanan hızlı nüfus artışı, yeni yerleşim alanlarının oluşması ve sanayinin genişleme eğilimi, mevcut iller üzerindeki idari yükü artırıyor.

Liman ticareti, ağır sanayi yatırımları, turizm hareketliliği ve stratejik geçiş noktaları, ilçelerin öne çıkmasında belirleyici faktörler olarak öne sürülüyor. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya, Balıkesir, Muğla ve İzmir gibi nüfusu yüksek kentler ise çevrelerindeki ilçelerle birlikte değerlendirmede dikkat çeken merkezler arasında yer aldı.

İl olmaya en yakın ilçeler hangileri?

Güncellenen sıralamaya göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler şöyle sıralandı:

Lüleburgaz, Çerkezköy, Silivri, Çorlu, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Tavşanlı, Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Fethiye, Serik, Manavgat, Alanya, Polatlı, Konya Ereğli, Erdemli, Silifke, Ceyhan, İskenderun, Viranşehir, Midyat, Silopi, Erciş ve Doğubayazıt.

İzmir’de öne çıkan ilçeler

İzmir'den de liseye 4 ilçe katıldı. Sanayi, tarım, ticaret, lojistik ve turizm alanlarında gösterdiği gelişimle Bergama, Aliağa, Torbalı ve Ödemiş il olma potansiyeli en yüksek ilçeler arasında yer aldığı kaydedildi. Özellikle Kuzey Ege ve iç bölgelerdeki bu ilçelerin, artan nüfus ve ekonomik hareketlilik nedeniyle daha güçlü bir yönetsel yapıya ihtiyaç duyduğu belirtildi.